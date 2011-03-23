-NATO'NUN GEMİLERİ LİBYA AÇIKLARINDA BRÜKSEL (A.A) - 23.03.2011 - NATO savaş gemileri, BM Güvenlik Konseyi'nin koyduğu silah ambargosunu uygulamak için Libya açıklarına geldi. ABD Libya operasyonunda NATO'nun komutayı devralması için süreci başlattı. Uçuşa yasak bölge uygulamasında NATO komutayı devralmaya hazırlanırken Libya'ya silah sokulmasını engellemek için de sıkı denetim başlatılmış oldu. Libya operasyonunun komutası NATO'ya geçince harekat, İtalya'nın Napoli kentindeki NATO Güney Avrupa Müttefik Kuvvetler Komutanlığınca (AFSOUTH) yönetilecek. -NORVEÇ LİBYA'YA 6 UÇAK GÖNDERİYOR- Norveç, Libya'ya yönelik operasyona katılmak üzere 6 F-16 savaş uçağını bölgeye yolluyor. Norveç Savunma Bakanı Greta Faremo, uçakların Girit'teki üsse gönderildiğini belirtti. Faremo, 6 uçağın birkaç gün içinde "Odysseus Şafağı" operasyonuna katılmaya hazır olacağını bildirdi. -AB YAPTIRIMLARI GENİŞLETTİ- Libya lideri Muammer Kaddafi'yi çekilmeye zorlamak için bu ülkeye uyguladığı yaptırımları ağırlaştıran Avrupa Birliği, son adımda Libya ulusal petrol şirketini de listeye dahil etti. AB, Libya'yı petrol gelirlerinden mahrum bırakmaya yönelik yaptırımlar kapsamında, ulusal petrol şirketi ile 5 iştirakinin malvarlıklarını dondurdu. Birlik daha önce, Kaddafi ve ailesi ile sivil halka saldırılarda sorumluluğu bulunduğunu düşündüğü onlarca kişiye seyahat yasağı getirmiş, bunlarla birlikte Merkez Bankası ve kamu yatırım idaresi dahil önemli finans kuruluşlarının aktiflerini dondurma kararı almıştı. -"KUVEYT VE ÜRDÜN DE KATKIDA BULUNUYOR"- İngiltere Başbakanı David Cameron, Libya'da sivillerin korunması çabalarını desteklemek için Kuveyt ve Ürdün'ün de katkıda bulunduğunu söyledi. Cameron, parlamentoda yaptığı konuşmada, Libya üzerinde uçuşa yasak bölge ilanının yürürlükte olduğunu belirterek, BM kararının uygulanmasına 11 ülkenin 150 uçakla destek olduğunu söyledi. Uygulamanın, Libya'daki rejime bağlı kuvvetlerin Bingazi'den çekilmesini sağlaması açısından olumlu etkisi olduğunu ifade eden Cameron, ancak rejimin Misrata'da ne yaptığı konusunda endişeleri bulunduğunu kaydetti. Cameron, "Kuveyt ve Ürdün gibi ülkelerden de lojistik destekler alıyoruz" diye ekledi.