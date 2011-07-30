-NATO'NUN BOMBARDIMANINDA 3 GAZETECİ ÖLDÜ TRABLUS (A.A) - 30.07.2011 - NATO uçaklarının Libya'da televizyon uydu vericisine düzenlediği bombardımanda 3 gazetecinin öldüğü, 15 kişinin de yaralandığı belirtildi. El Cemahiriye televizyonu yöneticisi Halid Bazilia, "3 iş arkadaşının Libyalı gazeteciler olarak profesyonel görevlerini yerine getirdikleri sırada öldüğünü, 15 kişinin yaralandığını" ifade etti. Bazilia, NATO bombardımanını, BM Güvenlik Konseyi kararlarını ihlal eden "uluslararası terörizm eylemi" olarak nitelendirdi. NATO'dan yapılan açıklamada, söz konusu vericilerin sivillere karşı tehdit oluşturduğu gerekçesiyle bombalandığı ifade edilmişti.