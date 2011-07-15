-NATO'DAN KINAMA VE DAYANIŞMA MESAJI BRÜKSEL (A.A) - 15.07.2011 - NATO Genel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen, Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde 13 askerin şehit olduğu terör saldırısını şiddetle kınadı. Libya Temas Grubu toplantısı için İstanbul'da bulunan Rasmussen, yayımladığı mesajda, "Bu iğrenç saldırının hiçbir gerekçesi olamaz" ifadesini kullanarak, NATO müttefiklerinin terör belasına karşı tam dayanışma içinde bulunduklarını vurguladı. Rasmussen, saldırıda şehit olan askerlerin ailelerine en derin taziyelerini iletti.