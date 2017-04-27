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BBC Türkçe

NATO'dan Türkiye'ye 'hukukun üstünlüğüne saygı' çağrısı

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Türkiye'nin kendini koruma hakkı ve başarısız olan darbe girişiminin arkasındakileri yargılama hakkı vardır. Ama bu, hukukun üstünlüğüne saygı gösterilerek yapılmalıdır" dedi.

27 Nisan 2017 15:32

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye'yi 15 Temmuz darbe girişimi sonrası tutuklamalar, gözaltılar ve görevden uzaklaştırmalarla ilgili olarak uyardı.

AB Savunma Bakanları toplantısı için Malta'nın Valetta şehrinde bulunan Stoltenberg, "Türkiye'nin kendini koruma hakkı ve başarısız olan darbe girişiminin arkasındakileri yargılama hakkı vardır. Ama bu, hukukun üstünlüğüne saygı gösterilerek yapılmalıdır" dedi.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Stoltenberg, "Ben bu değerlere çok büyük önem veriyorum. Bu meseleyi Türk yönetimiyle de konuştuk" diye konuştu.

Türkiye'de son olarak Çarşamba günü Fethullah Gülen Cemaati'nin emniyet teşkilatındaki yapılanmasıyla bağlantılı oldukları şüphesiyle 9 bin 103 polis görevden uzaklaştırılmıştı.

9.103 polis görevden uzaklaştırıldı

Emniyet Müdürlüğü'nün açıklamasında polis memurlarının "milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ/PYD) ile iltisakı veya irtibatı olduğu gerekçesiyle" açığa alındıkları belirtilmişti.

15 Temmuz darbe girişim sonrası 'FETÖ soruşturumaları' kapsamında 9 ayda gözaltına alınanların sayısı 47 bini bulurken, yüz binlerce kişi de görevden alındı.

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