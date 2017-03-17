NATO'dan Türkiye ve Avusturya'ya itidal çağrısı

NATO, bazı işbirliği programlarının engellenmesiyle sonuçlanan Türkiye ile Avusturya arasındaki diplomatik krizin son bulması çağrısı yaptı.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da gazetecilere yaptığı açıklamada, "Kesinlikle çok talihsiz ve bu bazı işbirliği programlarının uygulanamayacağı anlamına geliyor" dedi.

Stoltenberg, "İkili ilişkilerle ilgili bir sorun var. NATO için olumsuz sonuçlara yol açmaması için tarafları bu sorunu çözmeye davet ediyoruz" dedi.

Reuters haber ajansına konuşan NATO yetkilileri, Avusturya-Türkiye arasındaki sorunun diğer ülkelerle işbirliğini de aksattığını ifade etti.

Avusturya, NATO üyesi değil, ancak askeri eğitim ve tatbikata katılan 22 ortak ülke arasında yer alıyor.

Avusturya Başbakanı Christian Kern, Ağustos ayında Türkiye'nin AB'yle müzakere sürecinin askıya alınması için çağrı yapmıştı.

Viyana yönetimi ayrıca Almanya ve Hollanda'nın ardından Türk yetkililerin ülkelerinde referandum kampanyası yürütmelerine izin vermeyeceklerinin sinyallerini vererek, Avrupa Birliği'nin bu konuda ortak bir tavır takınmasını istemişti.

Diğer yandan Avusturya'nın tabloid gazetelerinden Oesterreich'in internet sitesi bilgisayar korsanlarının saldırısına uğradı.

Gazete saldırının Türk bilgisayar korsanları tarafından düzenlendiğini iddia ederek "Saldırıyı öfkeli Erdoğan destekçileri düzenledi çünkü oe24 ve Oesterreich Erdoğan'ın politikalarını bağımsız bir şekilde eleştiriyor" dedi.

Gazete saldırının Türkiye kaynaklı olduğu iddiasına dair herhangi bir kanıt sunmadı.