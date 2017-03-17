T24 LogoT24 Logo
Gündem
BBC Türkçe

NATO'dan Türkiye ve Avusturya'ya itidal çağrısı

Genel Sekreter Jens Stoltenberg, işbirliği programlarının önünü tıkayan diplomatik krizin son bulması çağrısında bulundu. Stoltenberg, "İkili ilişkilerle ilgili bir sorun var. NATO için olumsuz sonuçlara yol açmaması için tarafları bu sorunu çözmeye davet

17 Mart 2017 18:43

NATO, bazı işbirliği programlarının engellenmesiyle sonuçlanan Türkiye ile Avusturya arasındaki diplomatik krizin son bulması çağrısı yaptı.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da gazetecilere yaptığı açıklamada, "Kesinlikle çok talihsiz ve bu bazı işbirliği programlarının uygulanamayacağı anlamına geliyor" dedi.

Stoltenberg, "İkili ilişkilerle ilgili bir sorun var. NATO için olumsuz sonuçlara yol açmaması için tarafları bu sorunu çözmeye davet ediyoruz" dedi.

Reuters haber ajansına konuşan NATO yetkilileri, Avusturya-Türkiye arasındaki sorunun diğer ülkelerle işbirliğini de aksattığını ifade etti.

Avusturya, NATO üyesi değil, ancak askeri eğitim ve tatbikata katılan 22 ortak ülke arasında yer alıyor.

Avusturya Başbakanı Christian Kern, Ağustos ayında Türkiye'nin AB'yle müzakere sürecinin askıya alınması için çağrı yapmıştı.

Viyana yönetimi ayrıca Almanya ve Hollanda'nın ardından Türk yetkililerin ülkelerinde referandum kampanyası yürütmelerine izin vermeyeceklerinin sinyallerini vererek, Avrupa Birliği'nin bu konuda ortak bir tavır takınmasını istemişti.

Diğer yandan Avusturya'nın tabloid gazetelerinden Oesterreich'in internet sitesi bilgisayar korsanlarının saldırısına uğradı.

Gazete saldırının Türk bilgisayar korsanları tarafından düzenlendiğini iddia ederek "Saldırıyı öfkeli Erdoğan destekçileri düzenledi çünkü oe24 ve Oesterreich Erdoğan'ın politikalarını bağımsız bir şekilde eleştiriyor" dedi.

Gazete saldırının Türkiye kaynaklı olduğu iddiasına dair herhangi bir kanıt sunmadı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Genel Sekreter Jens StoltenbergStoltenbergNATOTürkiyeAvusturyaGenel Sekreteri Jens Stoltenberg DanimarkaKopenhagAvusturya-TürkiyeBaşbakanı Christian Kern AğustosTürkiye ABAlmanyaHollandaTürkAvrupa BirliğiOesterreich

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakâr bizdik, yıllar yılı değişmemek için direndik...

Ekrem İmamoğlu: 100 bin insan dava açsa Kanal İstanbul'u yapabilecek...

Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu...

Murat Yetkin yazdı: Erdoğan Berlin’den neden erken ayrıldı?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24