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Dünya

NATO'dan S-400 açıklaması: Türkiye'nin kendi kararı

"NATO üyeleri hangi ekipmanı alacaklarına kendileri karar verir"

14 Eylül 2017 14:38

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 füze savunma sistemi satın alımıyla ilgili, "NATO üyeleri hangi ekipmanı alacaklarına kendileri karar verir" dedi.

Stoltenber, S-400 sistemini NATO'ya entegre etmek için Türkiye'nin bir talepte bulunmadığını söyledi.

Rusya ve Türkiye'nin S-400 füze sistemlerinin sevkiyatına ilişkin kontrat imzalamasıyla ilgili Sputnik'e konuşan Stoltenberg, "Ne türden bir ekipman edinecekleri her müttefikin kendi kararına bağlıdır. Bu Türkiye'nin ulusal kararıdır. NATO için önemli olan bizim farklı sistemlerimizin birlikte çalışması ve bizim ‘müşterek çalışma' diye tanımladığımız şeydir. Bu sistemi NATO hava savunma sistemine entegre etmek bir talep gelmedi. Bu yüzden bu konu henüz masada değil" ifadelerini kullandı.

Stoltenberg sözlerini şöyle sürdürdü:

"NATO'da entegre hava savunma sistemimiz var. Fakat tabii ki ulusların entegre olmamış bağımsız sistemlere sahip olması mümkün. Ve Türkiye bu sistemi NATO hava savunma sistemine entegre etmek için bir talepte bulunmadı."

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NATORusyaTürkiyeJens StoltenbergS400 füze savunma sistemi

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