Erdoğan: Rusya ile S-400 anlaşması yaptık diye çılgına döndüler; sizi mi bekleyecektik?

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Rusya ile S-400 füzeleri konusunda anlaşıldığını açıkladı.

Erdoğan, füze anlaşmasıyla ilgili gelen tepkilere de " S-400 anlaşması yaptık diye çılgına döndüler. Sizi mi bekleyeceğiz? Biz de tedbirlerimizi alıyoruz, alacağız. Kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz." ifadesini kullandı.

Ankara'da belediye başkanları toplantısında konuşan Erdoğan'ın konuya ilişkin açıklamaları şöyle:

"S-400 konusunda Rusya ile anlaştık. Anlaşmayı yaptık diye çılgına döndüler. Sizi mi bekleyeceğiz? Biz de tedbirlerimizi alıyoruz, alacağız. Kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz.