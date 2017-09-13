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Dünya

Erdoğan: Rusya ile S-400 anlaşması yaptık diye çılgına döndüler; sizi mi bekleyecektik?

"Kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz"

13 Eylül 2017 15:25

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Rusya ile S-400 füzeleri konusunda anlaşıldığını açıkladı.

Erdoğan, füze anlaşmasıyla ilgili gelen tepkilere de " S-400 anlaşması yaptık diye çılgına döndüler. Sizi mi bekleyeceğiz? Biz de tedbirlerimizi alıyoruz, alacağız. Kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz."  ifadesini kullandı.

Ankara'da belediye başkanları toplantısında konuşan Erdoğan'ın konuya ilişkin açıklamaları şöyle:

"S-400 konusunda Rusya ile anlaştık. Anlaşmayı yaptık diye çılgına döndüler. Sizi mi bekleyeceğiz? Biz de tedbirlerimizi alıyoruz, alacağız. Kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz. 

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ErdoğanS 400füzefüze anlaşması

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