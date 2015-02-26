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Dünya
Deutsche Welle

NATO'dan Moldova uyarısı

Ukrayna'daki krizin bölgedeki diğer ülkelere yayılma ihtimali artıyor. NATO yetkilileri, Moldova ile ilgili Rusya'ya ağır suçlamalar yöneltti.

26 Şubat 2015 13:28


NATO Avrupa Müttefik Kuvvetleri Yüksek Komutanı General Philip Breedlove, Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komitesi üyelerinin sorularını yanıtladı.

"Rusya'nın Moldova ve diğer ülkelerde yaygın bir enformasyon kampanyası yürüttüğüne" dikkat çeken Breedlove, "Transdinyester'deki Rus askerlerinin Moldova'nın Batı ile yakınlaşma sürecini engellemeyi amaçladığını" ileri sürdü.

3,5 milyon nüfuslu Moldova, Ukrayna ile AB üyesi Romanya arasında yer alıyor. Siyasi gözlemciler Moldova'nın da Ukrayna gibi bölünmesi ihtimaline işaret ediyor. Moldova'da kasım ayında yapılan genel seçimlerden AB yanlıları zaferle çıkmıştı.

Moldova'nın bir parçası olan Transdinyester uzun yıllardır özerk bir konuma sahip. Transdinyester'de "barış gücü" sıfatıyla Rus askerleri görev yapıyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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