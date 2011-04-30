-NATO'DAN KADDAFİ'YE RET BRÜKSEL (A.A) - 30.04.2011 - NATO'dan Libya lideri Muammer Kaddafi'nin yaptığı ateşkes teklifine ret cevabı geldi. Bir NATO yetkilisi, ateşkes teklifini dikkate almadan önce Kaddafi güçlerinin sivillere yönelik saldırılarına son vermesini istedi. Yetkili, NATO'nun ''sözleri değil yapılan işleri görmek istediğini'' söyledi. Kaddafi'ye bağlı güçlerin, Libya liderinin televizyondan yaptığı ateşkes teklifinden sadece saatler öncesinde, kuşatma altındaki Misrata limanına ayrım gözetmeksizin topçu ateşi açtığını ve çok sayıda kişiyi öldürdüğünü belirten NATO yetkilisi, ''Bütün bunlar sona ermelidir ve şimdi sona ermelidir'' dedi. Yetkili, varılacak bir ateşkesin ''güvenilir ve teyit edilebilir'' olması gerektiğini sözlerine ekledi. Kaddafi bugün erken saatlerde televizyondan canlı olarak yaptığı konuşmada, ''barışa açılan kapı açık'' diyerek, NATO güçlerine ateşkes ve müzakereler yapılması çağrısında bulunmuştu.