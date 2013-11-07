NATO'dan 'Çin füzesi' uyarısı: NATO sistemleriyle uyumlu olmayabilir

Türkiye'nin satın almayı düşündüğü Çin yapımı füze savunma sistemine bir uyarı da NATO Başkomutanı General Philip Breedlove'dan geldi. Breedlove, Ankara'dan NATO ile uyumlu kullanabileceği bir sistem tercih etmesini talep etti.

Askeri tatbikatlar için gittiği Letonya'da dün gazetecilerle konuşan Breedlove, "Türk askeri yetkilileriyle konuşmalarıma göre, önemli olan tümüyle ortak çalışan ve NATO şebekelerine bağlanmaya uygun sistemlere sahip olmamızdır" dedi.

Kararın Türkiye'ye ait olduğunu vurgulayan ABD'li general Breedlove, "Tüm NATO üyeleri, ittifakın kolektif savunma sistemine katkı yapacak kararlar alınmasını ve diğer NATO sistemleriyle uyumlu çalışacak sistemler seçtiklerini görmek istiyor" şeklinde konuştu.

Breedlove "uygun" tanımıyla neyi kastettiğini açıklamadı ancak bazı NATO diplomatları Çin yapımı füze savunma sisteminin, NATO sistemlerine bağlanmasının siber güvenlik sorunlarına yol açabileceğini söyledi.

NATO üyesi Türkiye alacağı füze savunma sistemi için Rus, ABD ve Avrupalı firmaların tekliflerini değil, Çin CPMIEC şirketinin FD-2000 sistemini tercih ettiğini geçen ay açıklamıştı.

Ankara, füze savunma sistemiyle ilgili kararının henüz kesinleşmediğini de belirtmişti.