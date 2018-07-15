NATO'dan bir S-400 açıklaması daha: Bizim için risk

NATO Hava Kuvvetleri Komutanı Tod Wolters, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi almasının NATO için riskli olduğunu söyledi.

Gazete Duvar'da yer alan habere göre Brüksel’deki NATO zirvesinin ardından Reuters’a konuşan Wolters, S-400’lerin radara yakalanmayan F-35 jetleri konusunda ‘NATO’nun bilinen düşmanlarına’ derin bir kavrayış sağlayacağını, bu uçakların nasıl çalıştığına dair kilit bilgilerin S-400’ler sayesinde anlaşılacağını söyledi. Amerikalı komutan, bu durumun ‘NATO’nun lehine olmayacağını’ belirtti.

"Zorlu bir mesele olduğunu biliyoruz”

Wolters konunun NATO için endişe verici olduğunu söyleyip, NATO’nun S-400’lerin Avrupa’daki F-35’lerin ne kadar yakınında ve ne kadar süreyle çalışacağı konusunda kaygılı olduğunu söyledi. Wolters, “Tüm bunlara karar verilmesi gerekiyor. Şu an için bunun zorlu bir mesele olduğunu biliyoruz” dedi.

Türkiye’yle NATO çerçevesindeki ‘güçlü askeri ilişkilerin sürdüğünü’ de vurgulayan Amerikalı komutan, Türk Hava Kuvvetleri ile ilişkilerin ‘sapasağlam’ olduğu yorumunu yaptı.