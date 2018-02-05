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Dünya

NATO'dan Afrin açıklaması: Türkiye, harekâtın gidişatı hakkında bilgi verdi, gelecekte de verecek

Stoltenberg, Ankara'nın askeri politikası hakkında değerlendirme yapmaktan kaçındı

05 Şubat 2018 23:28

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye'nin Afrin'deki Zeytin Dalı Harekâtı'nın gidişatı hakkında İttifak'a bilgi verdiğini söyledi. Türkiye'nin harekâtın gidişatı hakkında gelecekte de  bilgi vereceğini söyleyen Stoltenberg, Ankara'nın askeri politikası hakkında değerlendirme yapmaktan ise kaçındı.

Noveç'in başkenti Oslo'da düzenlenen güvenlik konferansında katılımcıların sorularını yanıtlayan Stoltenberg, Suriye'de kara harekâtı düzenleyen ülkelerle yakın temas kurulmasını gerekli gördüklerini belirterek Türkiye'nin Zeytin Dalı harekâtının gidişatına ilişkin bilgi verdiğini ifade etti.

Türkiye daha önce bilgi verdi ve gelecekte de verecek"

Stoltenberg, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve diğer Türk yetkililerle yaptığım görüşmelerde, uluslararası koalisyon temsilcilerinin birbirleriyle çatışmaması için Suriye'de kara harekâtı düzenleyen ülkeler arasında temas kurulmasının ne kadar önemli olduğunu dile getirdim. Herkesin bunu anladığını düşünüyorum ve biz bu konuya ciddiyetle yaklaşıyoruz. Türkiye, Afrin harekâtı hakkında daha önce bilgi verdi ve gelecekte de verecek" dedi.

Türkiye'nin IŞİD'le mücadeleye ciddi katkı sunan NATO üyelerinden biri olduğunu da kaydeden Stoltenberg, Ankara'nın askeri politikası hakkında değerlendirme yapmaktan kaçınarak 2016 yılında Türkiye'de askeri darbe girişimi yapıldığını anımsattı.

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