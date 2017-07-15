NATO'dan 15 Temmuz mesajı: Türk halkını takdirle anıyoruz

NATO Genelsekreteri Jens Soltenberg 15 Temmuz darbe girişiminin birinci yıl dönümü dolayısıyla yazılı mesaj yayımladı. Geçen yıl darbe girişiminin ardından Türkiye'nin yanında olduklarını ve kınadıklarını hatırlatan Soltenberg, "Türkiye'nin seçilmiş hükümetine ve demokratik kurumlarına yönelik bu hain girişime karşı dimdik duran Türk halkını takdirle anıyorum" ifadelerini kullandı.

Açıklamada Stoltenberg, darbe girişiminin ardından Ankara'yı ziyaret ettiğini anımsatarak, "Darbe girişimcileri tarafından meclis binasına verilen zararı gördüğümdeki şoku hala unutmadım" dedi.

O gece hayatını kaybedenleri saygıyla andığını aktaran Stoltenberg, açıklamasına şöyle devam etti:

"NATO üyelerimizin herhangi birinde demokrasiye zarar verecek herhangi bir girişimin kabul edilemez olduğunu güçlü şekilde belirtmek isterim. Türkiye'nin seçilmiş hükümetine ve demokratik kurumlarına yönelik bu hain girişime karşı dimdik duran Türk halkını takdirle anıyorum."