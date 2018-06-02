NATO'da yeni savunma gücü tartışması

Almanya'da yayınlanan Welt am Sonntag gazetesinin haberine göre NATO, bir kriz durumunda 30 gün içinde harekata hazır hale gelebilecek 30 bin askerlik bir gücün oluşturulmasını gündemine aldı. Aynı plan çerçevesinde savaş jetleri ve gemilerinin harekata hazırlık durumunun da iyileştirilmesi tartışılıyor.

Söz konusu birliklerin NATO Mukabele Kuvveti’ne (NRF) destek vereceği belirtiliyor. Hızlı konuşlandırmaya hazır yaklaşık 20 bin askere sahip NRF’nin bileşimi, her yıl farklı üye devletler tarafından oluşturuluyor. NATO’nun ayrıca 20 bin kişilik bir rezerve gücü bulunuyor.

Habere göre konu, gelecek hafta Brüksel’deki NATO savunma bakanları toplantısında ele alınacak. Ardından da 11-12 Temmuz tarihlerindeki NATO hükümet ve devlet başkanları zirvesinde gündeme gelecek.

Welt am Sonntag'a göre söz konusu plan ABD’nin inisiyatifiyle gündeme geldi. Gazete NATO çevrelerinden edindiği bilgiye dayanarak Almanya’nın söz konusu gücün oluşturulmasında "öncü rol" oynayacağını yazdı. NATO'da görevli bir diplomat konuyla ilgili "İnandırıcı bir şekilde caydırıcı ve savunmaya hazır olduğumuzu gösterebilmek için daha hızlı olmak zorundayız ve çok sayıda askeri ve aracı hızlı bir şekilde hareket ettirebiliyor olmalıyız" diye konuştu.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg geçen hafta Polonya’nın başkenti Varşova’ya yaptığı ziyarette, "İhtiyaç halinde hızlıca konuşlandırılabilmeleri için NATO silahlı kuvvetlerinin harekata hazırlığını artırmak için farklı tedbirleri tartışıyoruz" demişti.

dpa,AFP/EC,DÇÜ

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