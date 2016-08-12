NATO'da görevli kurmay albay tutuklandı

İzmir'deki 15 Temmuz darbe girişimi soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan ve Ankara'da gözaltına alınan NATO Terörizmle Mücadele Mükemmeliyet Merkezi Komutanlığı'nda görevli Kurmay Albay Özkan Çağlayan tutuklandı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcıvekili Okan Bato'nun, yürüttüğü soruşturmanın ikinci ayağı kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan Çağlayan, Ankara'da gözaltına alınarak İzmir'e getirildi.
İzmir Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesindeki işlemlerin ardından sağlık kontrolünden geçirilen Çağlayan, adliyeye sevk edildi.
Savcılık ifadesinin ardından, "terör örgütü üyesi olmak" ve "örgüt adına faaliyet göstermek" suçlamalarıyla nöbetçi mahkemeye çıkarılan Çağlayan, tutuklandı.