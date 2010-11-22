-NATO ZİRVESİNİN EVİNDE SUALTI CENNETİ LİZBON (A.A) - 22.11.2010 - Dünya liderlerini buluşturan NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesine ev sahipliği yapan Portekiz'in başkenti Lizbon, sualtı dünyasının eşsiz güzelliklerini barındıran ''Ocenarium'' ile de dünyanın gözünü üzerine çekiyor. Dünyanın dört tarafından ziyaretçilerin uğrak yeri olan dev akvaryumda 500 farklı türdeki 8 bin hayvan ve bitki yer alıyor. Lizbon'un turistlerin büyük ilgisini çeken sualtı güzelliği ''Ocenarium'', NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesini izlemek üzere kentte bulunan basın mensupları tarafından da gezildi. Lizbon'da bulunan bu dev akvaryum, Portekizlilerin denizcilik geçmişine ne kadar sahip çıktıklarının bir adeta bir göstergesi gibi... Dev akvaryumda bir çok sualtı canlısını bir arada görme şansı elde edilirken, ''Ocenarium'', aynı zamanda okyanus ortadan ikiye ayrılmış ve ziyaretçiler ortasında yürüyormuşçasına düzenlenen mimarisiyle de dikkatleri üzerine çekiyor. 1998 yılında açılan dev akvaryum, sahip bulunduğu canlı türlerinin yanı sıra 5 bin metreküp hacmiyle de dünyanın sayılı sualtı müzeleri arasında bulunuyor. Bugüne değin 1 milyonun üzerinde ziyaretçi çeken dev akvaryum, dünyanın en büyük sualtı müzesi niteliğini taşıyan Osaka'daki ''Oceanarium''u ve da tasarlayan mimar Peter Chermayeff'in imzasını taşıyor. -SU SAMURUNDAN KÖPEKBALIĞINA...- Lizbon'da bulunan ''Oceanarium'', farklı canlı türlerini bünyesinde barındıran bir sualtı cenneti niteliğini taşıyor. Kuşlar, birbirinden farklı ve bazıları bugün dünyadaki pek çok denizde de bulunmayan balık türleri, değişik deniz canlıları, penguenler, su samurları ve köpekbalıklarının da aralarında bulunduğu 500 değişik türdeki 8 bin hayvan ile bitki türünün yer aldığı dev akvaryum, 4 büyük su tankından oluşuyor. Ana su tankında sıcaklık canlı türlerine göre ayarlanırken, tropikal balıkların da yaşayabileceği ortam akvaryumda sağlanıyor. Yaklaşık 100 canlı türünün yaşam alanı olan ana su tankında köpek balıkları da yer alıyor. Dev akvaryumun birinci katında yer alan 25 tematik akvaryumda değişik karakteristik özelliklere sahip olan türler yaşamlarını sürdürüyor. -GÜNEŞBALIĞININ BULUNDUĞU BİRKAÇ AKVARYUMDAN BİRİ- Lizbon Oceanarium'un temel özellikleri arasında ''güneşbalığı-sunfish'' olarak bilinen balık türünün dünyada yaşayabildiği sayılı akvaryumlar arasında bulunması da yer alıyor. Çok özel şartlar ve itina gerektiren bakımı nedeniyle her ortamda yaşayamayan bu balık türünü görmek isteyen meraklılar da bu nedenle Avrupa'nın bu büyük akvaryumunu sıklıkla ziyaret ediyor.