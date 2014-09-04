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Politika

NATO Zirvesi'nde liderler aile fotoğrafında buluştu

NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde devlet ve hükümet başkanları aile fotoğrafında bir araya geldi

04 Eylül 2014 21:28

Galler'de devam eden NATO Zirvesi'ne katılan devlet ve hükümet başkanları aile fotoğrafı için bir araya geldi.

Aile fotoğrafına NATO üyesi 28 ülke liderinin yanı sıra Afganistan'da görev alan ISAF güçlerine destekte bulunan 27 ortak ülkenin devlet ya da hükümet başkanları ile AB, BM gibi uluslararası kuruluşların yetkilileri katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, aile fotoğrafında devlet başkanlarının bulunduğu ön sıranın sağ başında yer aldı. Erdoğan'ın yanında Çek Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Miloş Zeman bulunurken, ABD Başkanı Barack Obama, İngiltere Başbakanı David Cameron, Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, Ürdün Kralı Abdullah ve NATO Genel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen'in aralarında bulunduğu liderler de ön sırada aile fotoğrafına katıldı.

Aile fotoğrafının çekilmesinin ardından Erdoğan'ın, ABD Başkanı Obama ile sohbet ederek NATO Zirvesi'nin yapıldığı salona geçtiği görüldü.

 

 

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