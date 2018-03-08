T24 LogoT24 Logo
Dünya

NATO yetkilisinden Türkiye'ye S-400 uyarısı

"S-400 almak, Kalaşnikof almaya benzeme"

08 Mart 2018 19:46

NATO Askeri Komite Başkanı Petr Pavel, Türkiye’nin Rusya’dan S-400 füze savunma sistemi almasına dair anlaşmanın NATO için risk oluşturduğunu savundu. Rusya’nın sistemi kullanabilmeleri için Türk askerlerine sahada eğitim vereceğini ve bu sayede de Türkiye’deki NATO varlıkları hakkında önemli istihbaratlar elde edebileceği uyarısında bulundu. 

Sputnik Türkiye’nin haberine göre Breaking Defense'e demeç veren Pavel, S-400'lerin NATO sistemlerine uygun olmadığını ve bu nedenle İttifak'ın hava savunma sistemine entegre edilemeyeceğini ve ayrı bir birim olarak kullanılacağını belirtti. Pavel'e göre asıl risk unsuru, S-400'ler için veritabanının bir NATO müttefikinin topraklarında toplanacak ve Türkiye'deki NATO'ya ait tüm tesislerin görüntülenerek Rus sistemlerine kaydedilecek olması.

"Rusya, Türkiye'deki NATO varlıkları hakkında çok önemli istihbaratlar elde edecek"

"Muharebeye hazır bir S-400 almak, herhangi eğitimsiz bir asker tarafından kullanılabilecek bir Kalaşnikof tüfeği almaya benzemez. Zira Rus uzmanlar, kompleks radar ve ateş kontrol sistemlerini kullanmayı öğretmek için Türk askerine sahada eğitim verecek" diyen Pavel, bu sayede Rusya'nın Türkiye'deki NATO varlıkları hakkında çok önemli istihbarat elde edeceğini vurguladı.

NATO Genel Sekreteri Yardımcısı Rose Gottemoeller de geçen hafta Atina ziyareti sırasında, S-400 füze savunma sistemlerinin NATO sistemlerine entegre edilemediğini belirterek "Bir NATO ülkesi, bu sistemleri almadan önce bu konu incelenmeli" demişti.

ETİKETLER

NATOtürkiyerusyas400Petr Paveluyarı

İlgili Haberler

"Rusya'yla Türkiye ikinci bir S-400 anlaşması imzalamayı planlıyor"

"Türk şirketlerine üretme izni verilecek parçaların 'kritik önemde' olmayacak"

NATO Genel Sekreteri: S-400 füzelerinin NATO sistemleriyle uyumu güç

Stoltenberg, Türkiye'nin harekata ilişkin ittifaka bilgi verdiğini ve Türkiye'nin terör örgütü IŞİD'e karşı etkili bir mücadele sergilediğini kaydetti

NATO'dan S-400 açıklaması

"NATO sistemlerine entegre edilemiyor"

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

Yeşilçam'ın 'Ömercik'i Ömer Dönmez hayatını kaybetti ...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24