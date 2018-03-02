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Dünya

NATO'dan S-400 açıklaması

"NATO sistemlerine entegre edilemiyor"

02 Mart 2018 22:18

NATO Genel Sekreteri Yardımcısı Gottemoeller, Türkiye'nin Rusya'dan alacağı S-400 füze savunma sisteminin NATO sistemlerine entegre edilemediğini söyledi. Gottemoeller, "Bir NATO ülkesi, bu sistemleri almadan önce bu konu incelenmeli" dedi.

Sputnik'te yer alan habere göre, Atina'daki temasları sırasında açıklamalarda bulunan Gottemoeller, "Füze savunma sistemlerine gelecek olursak, NATO üyeleri, en yüksek etkinliğin yalnızca NATO sistemleriyle işbirliği yapılarak sağlanabileceğini düşünüyor. Bu sistemleri incelemek istiyoruz. S-400 sistemleri, NATO ülkelerinin sistemlerine entegre edilemiyor. Bu nedenle, bir NATO üyesi söz konusu sistemleri almaya karar vermeden önce bu hususu değerlendirmeli" dedi.

Daha önce 'sistemlerimiz birlikte çalışabilirse müttefiklerimiz en iyi şekilde savunabiliriz' demişti

Gottemoeller, daha önce yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 savunma füzeleri alma kararına saygı duyduklarını söylemişti. Gottemoeller, "NATO, üyelerinin silah alımı konusundaki kararlarına saygı duymaktadır. NATO’nun gerçekten üzerinde odaklandığı konu ise tüm müttefikler için etkili savunma. Altını çizmek istediğimiz noktalardan biri (sistemlerin) birlikte çalışabilirliğinin çok önemli olduğu. Çünkü caydırıcılık ve karşılıklı savunma sağlamak için sistemlerimiz birlikte çalışabilirse müttefiklerimizi en iyi şekilde savunabiliriz. Ancak NATO, müttefiklerinin kararlarını dikte etmez" ifadelerini kullanmıştı.

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