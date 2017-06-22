NATO ve Rus uçakları arasında tehlikeli yakınlaşma

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'yu taşıyan uçak ile NATO jeti, Baltık Denizi üzerinde tehlikeli biçimde yakınlaştı.

Rus İnterfaks haber ajansı, Şoygu'nun uçağına yaklaşan NATO uçağını uzaklaştırmak için Rusya Savunma Bakanı'na eşlik eden Rus askeri jetinin devreye girdiğini bildirdi. Ajansın haberinde Sukhoi SU-27 tipi Rus jetinin, silahlı olduğunu göstermek için kanat hareketleri yaptığı, kısa süre sonra da NATO uçağının bölgeden uzaklaştığı belirtildi. İnterfaks, bu haberi Şoygu'nun uçağındaki gazetecilere dayandırdı. Rusya devlet televizyonu, olayın uluslararası sular üzerinde gerçekleştiğini duyurdu.

Havadaki tehlikeli yakınlaşma, Şoygu, Rusya'nın Baltık Denizi kıyısındaki toprağı Kaliningrad'da askeri yetkililerle görüşmeye giderken yaşandı. Şoygu söz konusu toplantıda, "Rusya'nın batı sınırı yakınlarındaki durumun kötüleşme eğiliminde olduğu" uyarısında bulunarak "Bu da NATO ülkelerinin Avrupa'da düzenlediği askeri tatbikatların sayısının artmasıyla bağlantılı" diye konuştu.

Suwalki Koridoru kritik önemde

Şoygu'nun uyarısı, geçen hafta sonunda Polonya'nın Kaliningrad yakınlarındaki Litvanya sınırında düzenlenen NATO tatbikatının ardından geldi. Bu, NATO'nun Suwalki Koridoru olarak bilinen bölgenin güvenliği için gerçekleştirdiği ilk tatbikat olarak tarihe geçti. Polonya-Litvanya sınırındaki koridor, Kremlin'in yakın müttefiki olan Belarus ile Rusya'nın askeri yığınak yaptığı Kaliningrad arasında yer alıyor. Suwaki Koridoru, bu yüzden NATO'nun Baltık'taki müttefiklerinin güvenliği açısından kritik öneme sahip.

Moskova ise Polonya, Estonya, Letonya ve Litvanya'ya asker gönderen NATO'nun Rusya'yı çevrelemeye çalıştığını savunuyor.

Üç gün içinde üçüncü gerginlik

Baltık Denizi üzerinde hafta başında da benzer gerginlikler yaşanmıştı. Bunlardan birinde, bir Rus askeri jeti, İsveç'e ait bir keşif uçağına tehlikeli biçimde yakın uçmuştu. Bunun üzerine İsveç, Stockholm'deki Rus Büyükelçi'yi Dışişleri Bakanlığı'na çağırarak, "Rusya'nın davranışının kabul edilemez" olduğunu bildirmişti.

ABD'nin Salı günkü açıklamasında ise yine bir Rus jetinin yakın uçuş yaparak, bir Amerikan keşif uçağını tehlikeye attığı bildirilmişti.

© Deutsche Welle Türkçe

AFP/dpa,CÖ/BK