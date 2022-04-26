NATO ve AB savunma bakanları, Ukrayna'yı konuşmak için Almanya'da toplanıyor

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NATO ve Avrupa Birliği ülklerinin savunma bakanları, Ukrayna'ya daha fazla askeri yardım için bugün Almanya'daki NATO askeri hava üssü Ramstein'da bir araya geliyor.

Toplantıdan önce dünya basınında yer alan bilgiler Almanya'nın Ukrayna'ya anti uçak sistemleri sağlama sözü vereceğine işaret ediyor. Süddeutsche Zeitung'un haberine göre Alman Savunma Bakanı, bugün yapılacak toplantıda tekliflerini dile getirecek.

Toplantıya ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin başkanlık edecek. Pazartesi günü ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile gerçekleştirdikleri Kiev ziyaretinden sonra Polonya'da açıklamalarda bulunan Austin, "Rusya'nın Ukrayna'yı işgal ederken yaptıklarını bir daha yapamayacak seviyede zayıflamasını istiyoruz" demişti.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da yaklaşık 30 ülkenin savunma bakanı ile yapılacak Ukrayna konulu toplantıya katılacak.