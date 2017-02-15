NATO üyeleri savunma harcamalarını artırdı

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ittifakın Avrupalı üyeleri ve Kanada’nın geçen yıl savunma harcamalarını yüzde 3,8 artırdığını, bunun da yaklaşık 10 milyar dolara denk geldiğini söyledi. Stoltenberg, Brüksel’de yarın yapılacak NATO Savunma Bakanları zirvesinin gündemine ilişkin basın toplantısı düzenledi.

NATO Genel Sekreteri, Amerikan Başkanı Donald Trump’ın istediği ittifak üyeleri arasındaki yük paylaşımı ve savunma harcamalarındaki artışa değindi:

“NATO’nun birçok üyesinin bütçeleri, borçları ve savunma bütçesini nasıl artıracağı konusunda zorluklar yaşadığının farkındayız. Bunu ifade ederken, aslında bu her zaman savunmayı nasıl önceliğimiz haline getireceğimize ilişkin bir soru. 28 müttefikin de kabul etmesi nedeniyle 28 müttefikin de bunu yerine getirmesini bekliyorum.”

İttifak üyelerinin kendi üzerilerine düşen payı ödemediğini ve bunun Amerika Birleşik Devletleri’ne karşı adil olmadığını belirten Trump, NATO’yu modası geçmiş bir örgüt olarak tanımlamakla birlikte yine de kendisi için çok önemli olduğunu ifade etmişti.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, ABD’nin yeni Savunma Bakanı James Mattis ile yarın Brüksel’de ilk kez bir araya gelecek.