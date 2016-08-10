NATO: Türkiye'nin üyeliği tartışma konusu değil, desteğimize güvenebilir

NATO Sözcüsü Oana Lungescu, medyada çıkan haberler üzerine Türkiye'nin üyeliği hakkında açıklamalarda bulundu. Sözcü Lungescu, "Türkiye'nin NATO üyeliği tartışma konusu değil. NATO Türkiye'nin sürekli katkılarına güveniyor, Türkiye de NATO'nun dayanışma ve desteğine güvenebilir" dedi.

NATO'dan yapılan açıklamada, NATO'nun Türkiye'deki darbe girişimi karşısındaki tutumu ve Türkiye'nin NATO üyeliği ile ilgili spekülatif haberlerin basında yer aldığı belirtilerek, ittifakın bu konudaki pozisyonu vurgulandı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Türkiye'nin, NATO'nun ortak çabalarına önemli katkılarda bulunan değerli bir müttefik olduğu ifade edilen açıklamada, "Nesillerdir görülmeyen bir şekilde en büyük güvenlik sorunlarıyla karşı karşıyayken, Türkiye ittifakın uzlaşmaya dayalı kararlarında tam olarak yer almaktadır. Türkiye'nin NATO üyeliği tartışma konusu değildir" ifadeleri kullanıldı.

"İttifak, demokrasi ve hukukun üstünlüğü ilkeleri üzerine kurulu"

İttifakın toplu savunmaya bağlı ve demokrasi, bireysel özgürlük, insan hakları ve hukukun üstünlüğü ilkeleri üzerine kurulu olduğu belirtilen açıklamada, "NATO Türkiye'nin sürekli katkılarına güveniyor ve Türkiye de NATO’nun dayanışma ve desteğine güvenebilir" sözerine yer verildi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in darbe girişimi gecesi ve sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmeler gerçekleştirdiği, darbe girişimini şiddetle kınadığı ve Türkiye'nin demokratik kurumlara olan tam desteğini yinelediği hatırlatıldı. Genel Sekreterin aynı zamanda seçilmiş Türk hükümetine desteğini ve Türk halkının cesaretine olan saygısını ifade ettiği, darbe girişimi sırasında hayatlarını kaybedenler için de taziyelerini ilettiği belirtildi.