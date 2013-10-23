NATO, Türkiye'nin Çin'den füze almaktan vazgeçeceğini umuyor

NATO Genel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen, yüksek irtifa hava savunma füzesi ihalesinde hangi sistemi seçeceğine Türkiye'nin karar vereceğini söyledi.

NATO Savunma Bakanları Toplantısı sırasında basının sorularını cevaplandıran Rasmussen, Türkiye'nin ihaleyi Çin şirketine verme kararının toplantıda gündeme gelmediğini ifade etti.

Rasmussen, "Hangi sistemi alacağına Türkiye kendisi karar verir. Fakat NATO perspektifinden bakıldığında alımı planlanan sistemin diğer ittifak üyelerindeki benzer sistemlerle birlikte çalışabilmesi, uyumlu olması son derece önemli. Türkiye'nin, NATO'nun bu pozisyonunun farkında olduğundan ve Türk makamlarının nihai karardan önce bunu gözönünde bulunduracaklarından eminim. Anladığım kadarıyla nihai karar henüz verilmiş değil" diye konuştu.

Rasmussen, NATO Mukabele Kuvveti'nin 2015'te yapacağı büyük tatbikata İspanya, Portekiz ve İtalya'nın evsahipliği yapmayı teklif ettiğini ve bu önerinin savunma bakanlarınca olumlu karşılandığını belirtti.