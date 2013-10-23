T24 LogoT24 Logo
Dünya

NATO, Türkiye'nin Çin'den füze almaktan vazgeçeceğini umuyor

Rasmussen: Türkiye'nin, nihani kararı vermeden önce, NATO'nun bu konudaki pozisyonunu dikkate alacağından eminim

23 Ekim 2013 02:10

NATO Genel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen, yüksek irtifa hava savunma füzesi ihalesinde hangi sistemi seçeceğine Türkiye'nin karar vereceğini söyledi.
NATO Savunma Bakanları Toplantısı sırasında basının sorularını cevaplandıran Rasmussen, Türkiye'nin ihaleyi Çin şirketine verme kararının toplantıda gündeme gelmediğini ifade etti.
Rasmussen, "Hangi sistemi alacağına Türkiye kendisi karar verir. Fakat NATO perspektifinden bakıldığında alımı planlanan sistemin diğer ittifak üyelerindeki benzer sistemlerle birlikte çalışabilmesi, uyumlu olması son derece önemli. Türkiye'nin, NATO'nun bu pozisyonunun farkında olduğundan ve Türk makamlarının nihai karardan önce bunu gözönünde bulunduracaklarından eminim. Anladığım kadarıyla nihai karar henüz verilmiş değil" diye konuştu.
Rasmussen, NATO Mukabele Kuvveti'nin 2015'te yapacağı büyük tatbikata İspanya, Portekiz ve İtalya'nın evsahipliği yapmayı teklif ettiğini ve bu önerinin savunma bakanlarınca olumlu karşılandığını belirtti.

ETİKETLER

natoçinfüzehava savunma sistemiihale

İlgili Haberler

ABD ve NATO'dan Türkiye'ye füze çağrısı

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Dışişleri Bakanı John Kerry'nin de, BM Genel Kurulu görüşmeleri sırasında füze kaygılarını Türk Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ile konuştuğunu belirtti

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

Erdoğan: Libya'ya peyderpey asker gönderiyoruz; gerekirse Kanal İstanbul'dan da savaş...

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü, tepki çeken yemekhane kararını iptal etti...

Meteoroloji’den Marmara için fırtına uyarısı: Ağaç ve direk devrilmesine, ulaşımda...

İmamoğlu’ndan Ulaştırma Bakanı’na deniz trafiği  yanıtı: Yeğeni sandalla mı geçti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24