ABD ve NATO'dan Türkiye'ye füze çağrısı

ABD ve NATO, Türkiye'den füze savunma sistemiyle ilgili kararını gözden geçirmesini istiyor. ABD'li yetkililer, bu konudaki kaygılarını Türk yetkililere ilettiklerini ve görüşmelerin süreceğini söyledi. NATO da, Ankara'nın diğer müttefikleriyle uyumlu bir sistem seçmesini beklediklerini açıkladı.



Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, füze savunma sistemi ihalesinin bir Çin firmasıyla görüşülmesine yönelik uluslararası tepkilere karşı "NATO'ya uygun düşmüyor demek doğru değil. Bizim teknisyenlerimiz tarafından bu çalışmalar yürüyecek. Bizim sözleşmemizde NATO dışında silah alamazsınız diye bir madde de yok" demişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Marie Harf, bu konudaki endişelerini Türk yetkililere ilettiklerini söyledi.

Harf, "Türk hükümetine, NATO sistemleriyle veya kolektif savunma kabiliyetleriyle birlikte çalışmayacak bir füze savunma sistemi için ABD'nin yaptırım uyguladığı bir şirketle sözleşme görüşmelerine ilişkin ciddi kaygılarımızı ilettik" dedi.

ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Harf, Dışişleri Bakanı John Kerry'nin de, BM Genel Kurulu görüşmeleri sırasında ülkesinin bu konudaki kaygılarını Türk Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ile konuştuğunu belirtti. ABD'li sözcü, bu konuya ilişkin temasların iki ülke arasında süreceğini de belirtti.



NATO: Umarım Türkiye buna uyar



Türkiye'nin füze savunsa sistemi tercihiyle ilgili bir eleştiri de NATO Genel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen'den geldi. Rasmussen, Ankara'dan diğer müttefikleriyle uyumlu bir sistem seçmesini beklediklerini söyledi.

Rasmussen, "Bizim için önemli olan her ülkenin diğer ülkelerle aynı sistemler içinde faaliyet gösterebilmesidir. Umarım Türkiye de buna uyar" dedi.