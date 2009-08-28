NATO Türkiye'den ne istiyor?

NATO'nun Afganistan ile ilgili Türkiye'den ek asker talebi yok. Açıklamayı, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu yaptı. NATO'nun Türkiye'den talepleri de belli oldu. Ankara'da bulunan NATO Genel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen, "Afgan askerlerinin eğitimi için katkı bekliyoruz. Katkı olursa memnun oluruz" dedi.

Rasmussen ile Davutoğlu yaptıkları ikili görüşmenin ardından bir basın toplantısı düzenledi. Rasmussen, eski Danimarka Başbakanı olarak, gazetecilerin karikatür krizi ve ROJ TV hakkındaki sorularından kaçamadı.

Davutoğlu: Katkıyı sürdüreceğiz

Davutoğlu, NATO Genel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen'in ziyaretinin "çok zamanlı ve son derece faydalı" olduğunu söyleyerek, Türkiye'nin bundan sonra da NATO'ya yaptığı katkıyı devam ettireceğini kaydetti ve "Rasmussen'in başarılı çalışmalarının devamı için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. NATO'nun başarısı Türkiye açısından uluslararası güvenlik için en önemli unsurlardan biridir" dedi.

Rasmussen: Türkiye önemli ortak

NATO Genel Sekreteri Rasmussen ise, Türkiye'yi ziyaret etmekten büyük mutluluk duyduğunu ifade ederek, Türkiye'nin her zaman önemli bir stratejik ortak olduğunu söyledi.

Rasmussen yeni görevi çerçevesinde ilk ziyaretlerinden birini Türkiye'ye yapmış olmasının verdiği önemin bir göstergesi olduğunu kaydetti.

Türkiye'nin kendisine verdiği destekten dolayı teşekkür eden Rasmussen, dün akşam katıldığı iftarın kendisi için "sıradışı ve özel bir deneyim" olduğunu belirtti.

Davutoğlu ile Afganistan konusunu ele aldıklarını söyleyen Rasmussen, Afganistan'ın teröristler için bir kez daha sığınak olmasına göz yumulmaması gerektiğini ifade ettiklerini bildirdi.

Katkı istedi

Afganistan'daki güvenlik güçlerinin özellikle de Afgan ordusunun eğitilmesine önem verdiklerini belirten Rasmussen, "Bu çerçevede aralarında Türkiye'nin de bulunduğu bütün ittifak üyelerini bu güvenlik güçlerinin eğitimi konusunda destek ve katkı sağlamaya teşvik ediyoruz" dedi.

Rasmussen, görüşmelerde AB ile NATO arasındaki ilişkilerin önemine de değindiklerini ifade ederek, iki örgüt arasında yeterli işbirliğinin sağlanamaması yüzünden Afganistan'da bazı anlaşılamayan durumlarla karşı karşıya kalındığını anlatan Rasmussen, "şu anda sorunun AB'nin Türkiye ile güvenlik konusunda bir mutabakatının bulunmaması olduğunu, ayrıca NATO'nun da Kıbrıs ile bir güvenlik anlaşması üzerinde mutabık kalamadığını" ifade etti.

Rasmussen tarihi gerçekleri bildiğini, ancak pratik sonuçlara odaklanılması gerektiğini belirterek, bu nedenle sorumluluk sahibi politikacılar olarak bu sorunun çözümlenmesi gerektiğini kaydetti.

Rasmussen soruları yanıtladı...

İkili açıklamalarının ardından gazetecilerin sorularını da cevaplandırdı. Rasmussen başbakanlık yaptığı dönemde Danimarka'da yaşanan karikatür krizi ve ROJ TV tartışmasıyla ilgili Türk gazetecilerin yoğun sorularıyla karşı karşıya kaldı.

Karikatür krizi

"Yaşananları ben bir sorun olarak değerlendirmiyorum" diyen Rasmussen, "Özgür demokrasiler içerisinde bunların yaşanması gayet doğal. Çok takdir ediyorum Türk hükümetinin verdiği desteği. Gördüğüm destekten çok memnunum ve bir de Müslüman dünyasıyla ilişkiler konusunda Müslüman dünyasıyla bu ortaklığı geliştirmek benim önceliğim" şeklinde konuştu.

Dışişleri Bakanı Davutoğlu ise karikatür kriziyle ilgili olarak,"Bir gerginlik olarak görmemek lazım. Her zaman biz Sayın Rasmussen'e çok yakın bir dost olarak baktık. Bizim Strasbourg'da çıkarğımız sonuçlar o dönemde çok son derece tutarlı bir çerçeve üzerine oturtuldu" dedi.

ROJ TV'nin kapatılması tartışması

Eski Danimarka Başbakanı, görev yaptığı dönemde terör örgütü PKK'nın yayın organı ROJ TV'nin yayınının durdurulması talebinin reddedilmesine ilişkin sorular üzerine de şunları söyledi:

"Terörle mücadele gerçekten benim önceliklerimden bir tanesi. Ben aynı zamanda daha da yakından bakmak isterim yani NATO acaba nasıl biraz daha güçlendirebilir diye. Terörle mücadele gerçekten büyük bir öncelik. Şimdi belki biraz daha geçmişe bakıp eski görevime dönersek şimdi mevcut hükümet içinde de geçerli. Eğer Danimarka'daki yetkililere net bir kanıt sunulursa yani ROJ TV'nin Danimarka yasalarına yasalarına aykırı davrandığına dair o zaman gereken yapılacaktır. Sanırım yeni Danimarka hükümetinin de politikası bu yönde olacaktır. Net kanıt sunulursa kapatılabilir"