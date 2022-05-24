NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Türkiye'nin endişelerini ele almalıyız, Türkiye önemli bir müttefik

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye’nin NATO’ya üyelik başvurusu yapan İsveç ve Finlandiya’ya yönelik itirazlarına ilişkin, “NATO'da her zaman yaptığımızı yaparak müttefiklerin endişelerini ele almalıyız… Türkiye önemli bir müttefik. Stratejik coğrafi konumu, Irak ve Suriye sınırlarındaki İŞİD/DEAŞ ile mücadelede kilit rol oynaması önemlidir. Hiçbir müttefik terör saldırılarından Türkiye kadar zarar görmemiştir ve Türkiye'den daha fazla mülteciye ev sahipliği yapmamıştır. Bu yüzden oturup, ileriye dönük bir çözüm bulmalıyız” dedi.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, bugün Davos’ta düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu’nda konuştu. Türkiye’nin NATO’ya üyelik başvurusu yapan İsveç ve Finlandiya’ya ilişkin endişelerinin farkında olduğunu belirten Stoltenberg, şunları söyledi:

"Hiçbir müttefik terör saldırılarından Türkiye kadar zarar görmemiştir"

“Cumartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile konuştuk. Türkiye, terörizm ve güvenlik ile ilgili endişelerini ifade etti. NATO'da her zaman yaptığımızı yaparak müttefiklerin endişelerini ele almalıyız. Bu sorunları çözmenin bir yolunu bulup anlaşmaya varacağımıza, ardından Finlandiya ve İsveç'i tam teşekküllü üyeler olarak kabul edeceğimize eminim.

Finlandiya ve İsveç, kolektif savunmamıza katkıda bulunacaklardır. Baltık bölgesi için özellikle önemli olacaktır. Ancak Türkiye'nin endişelerini ele almanın öneminin de farkındayım. Türkiye önemli bir müttefik. Stratejik coğrafi konumu, Irak ve Suriye sınırlarındaki İŞİD/DEAŞ ile mücadelede kilit rol oynaması önemlidir. Hiçbir müttefik terör saldırılarından Türkiye kadar zarar görmemiştir ve Türkiye'den daha fazla mülteciye ev sahipliği yapmamıştır. Bu yüzden oturup, ileriye dönük bir çözüm bulmalıyız.”

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Finlandiya ve İsveç'in ittifaka potansiyel üyelikleri ile ilgili olarak Türkiye'yle diyalog kurulması ve endişelerinin giderilmesi gerektiğini belirtti. Stoltenberg, "Türkiye'yle masaya oturmalı ve endişelerini gidermeliyiz. Bunu başarılı olacağından eminim" diye konuştu.

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Erdoğan ve Çavuşoğlu ne demişti?

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin geçen haftaki grup toplantısında Türkiye'nin bu ülkelerdeki 'terör örgütü varlığı' nedeniyle üyeliklerini desteklemeyeceklerini yineledi. Erdoğan konuşmasında, "İsveç'ten 30 teröristi istedik, 'Vermeyiz' dediler. Siz teröristleri vermeyeceksiniz, bizden NATO üyeliği isteyeceksiniz. Hem PKK'ya destek verip hem bizden destek istemek olmaz... Bir güvenlik teşkilatını güvenlikten yoksun hale getirmeye biz 'Evet' diyemeyiz."

Erdoğan, Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya üyeliği konusunda daha önce, "Her iki ülkenin de terör örgütlerine karşı açık ve net bir tavrı söz konusu değil. Türkiye'ye yaptırım uygulayan ülkelerin, bir güvenlik örgütü olan NATO'ya girmesine 'evet' demeyiz" açıklamasını yapmıştı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da geçen hafta, "Özellikle bu iki ülkenin PKK/YPG terör örgütleri ve mensuplarıyla yaptığı görüşmeler ve özellikle de İsveç'in yaptığı silah yardımı dahil tüm rahatsız olduğumuz konuları, neden karşı olduğumuzu gayet açık şekilde sergiledik. Tabii yanımızda derlediğimiz fotoğraf ve diğer belgelerle bunu müttefiklere gayet güzel şekilde anlattık. Bu ülkelerden ve NATO üyesi olan ve yine halihazırda bu terör örgütleriyle görüşen ve destek veren ve Türkiye üzerinde özellikle ihracat, savunma sanayi ürünleri konusunda ihracat kısıtlaması yapan ülkelerin de bu tutumlarından vazgeçmeleri gerektiğini, bunun müttefiklik ruhuna aykırı olduğunu anlattık.” değerlendirmesini yaptı.





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