NATO Trump'la iyi bir işbirliği umudunda

ABD'nin 45. başkanı Donald Trump'ın yemin ederek görevine başlaması ve yemin töreninin hemen ardından yaptığı konuşma tüm dünyada yankı buldu.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, yaptığı yazılı açıklamada, "İttifak'ın 'tarihin en başarılı ittifakı' olduğunu ve ABD'nin de NATO'dan en az Avrupa kadar faydalandığını" belirtti. Stoltenberg, "İttifakımızı güçlendirmek için Başkan Trump'la yakın bir işbirliği yapmayı dört gözle bekliyorum" dedi. Stoltenberg, terörizm gibi sorunlarla birlikte mücadele etmek gerektiğini ifade etti. ABD Başkanı Trump'ın kısa bir süre önce NATO'yu 'modası geçmiş' bir kuruluş olarak değerlendirmesi Avrupa ülkelerinde tedirginlik yaratmıştı.

Trump'ın göreve başlamasına ilişkin olarak Rusya'dan da bir açıklama yapıldı. Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi'nin Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Konstantin Kossaçov, Trump'ın konuşmasının 'iki ülke arasındaki müzakereler için iyi bir temel oluşturduğunu' ifade etti. Yetkili, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, "Yeni liderin elinde Amerika tarihinde yeni bir sayfa açabilmek için her tür imkan var" dedi. Kossaçov, Trump'ın konuşmasındaki "Radikal İslamcıların kökünü kazıyacağız" ifadelerine dikkat çekerek, Trump'ın konuşmasının 'etkili bir konuşma' olduğunu belirtti.

İngiliz AB karşıtları memnun

AB'nin birlikten ayrılma kararı alan ülkesi İngiltere'nin AB karşıtı partisi UKİP'ten de Trump'a tebrik geldi. Partinin eski başkanı Nigel Farage, Trump'ın başkan sıfatıyla yaptığı ilk konuşmaya övgüler dizerek, konuşmanın 'çok güçlü' olduğunu söyledi. Farage, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 'Trump'ın söylediklerinde gayet ciddi' olduğunu belirtti. Trump, seçim kampanyası döneminde İngiltere'nin AB'den ayrılmasını desteklemişti.

Danimarka Dışişleri Bakanı Anders Samuelsen ise Trump ile yapılacak işbirliğinin 'sıra dışı bir işbirliği' olacağını zira Trump'ın da sıra dışı bir kişiliği olduğunu belirtti.

Alman politikacı Röttgen: Konuşma bölünmeyi pekiştirecek

Almanya'da iktidarın büyük ortağı Hristiyan Demokrat Birlik Partisi'nin Dış Politika Sözcüsü Norbert Röttgen ise konuşmayı eleştirdi. Röttgen Rheinischen Post gazetesine yaptığı açıklamada, "Ülkeyi daha fazla ve daha derinden bölecek bir konuşma oldu" dedi. Konuşmanın Trump'ın restorasyon döneminin başladığının ilanı olduğunu ifade eden Alman politikacı, şu ana kadar yürürlükte olan politika ve sistemin de yargılanması anlamına geldiğini ifade etti. Ekonomi Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sigmar Gabriel Alman ZDF televizyonuna verdiği demecinde, Trump'ın göreve gelmesinin ardından Avrupa'yı dayanışma içinde olmaya çağırdı. Gabriel, "Trump'ın seçilmesini Amerikan toplumlunda artan radikalleşmenin bir sonucu olduğunu" vurguladı. Gabriel, bundan çıkarılacak ilk dersin Almanya'da ve Avrupa'daki benzer aşırı görüşlerin önüne geçmek olduğunu söyledi. Federal Başbakan Yardımcısı, Trump'ın konuşmasına ilişkin,"Bu konuda oldukça ciddi. Bugünkü açıklamaları oldukça milliyetçi söylemler" dedi.

Brüksel'de protesto

Öte yandan Brüksel'de bir araya gelen yüzlerce kişi ise Donald Trump'ın göreve başlamasını protesto etti. Mumlar yakan ve The Beatles grubunun efsanevi üyesi John Lennon'un 'Imagine' şarkısını söyleyen göstericilerin sayısının bini aştığı ifade edildi.

Trump: Önce Amerika

Trump yemin töreninden sonraki konuşmasında Trump konuşması sırasında artık ABD için yeni bir dönemin başladığı mesajını vermişti. Trump, görev dönemi içerisinde radikal İslamcı terörün kökükü kazayacaklarını söylemiş ve "bugünden itibaren her şeyin başı ABD" olacak demişti.

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dpa/DW, BÖ/MK