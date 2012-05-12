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Dünya

NATO Suriye'ye tatbika için girecek!

Ürdün'de Suriye sınırına yakın bölgede 17 NATO üyesi ülkenin katılacağı askeri tatbikatın 15 Mayıs'ta başlayacağı iddia edildi

12 Mayıs 2012 13:55

Suriye'de BM ve Arap Birliği özel temsilcisi Kofi Annan'ın ateşkes planına rağmen şiddet olayları sürerken, NATO üyesi 17 ülkenin 12 bin askerle Ürdün'de 10 gün sürecek bir askeri tatbikat yapacağı ileri sürüldü.
 
Ürdün'de Suriye sınırına yakın bölgede 17 NATO üyesi ülkenin katılacağı askeri tatbikatın 15 Mayıs'ta başlayacağı iddia edildi.

İsrail istihbarat örgütü MOSSAD'a yakınlığıyla bilinen DEBKAfile internet sitesinin haberin göre, NATO birliklerine Suudi Arabistan, Ürdün ve Katar da destek verecek. Türkiye'nin desteği ise, istihbarat sağlamayla sınırlı olacak. Tatbikata katılacak ABD, Fransa, İngiltere ve Kanada özel birliklerinin Ürdün'e gelerek, Suudi Arabistan, Ürdün ve Katar askerleriyle birlikte tatbikat hazırlıklarına başladığı savunuldu.


Suriye topraklarına girilecek


DEBKAfile'ın haberinde, 10 gün sürecek tatbikat boyunca gerekli görülmesi halinde sınır geçilerek Suriye topraklarına girileceği de iddia edildi.


Kod adı: Sabırsız aslan


DEBKAfile'daki haberde, NATO'nun "Sabırsız Aslan' adını verdiği askeri tatbikatın, Suriye'de askeri hedeflerin birbiri ardına vurulduğu bir döneme denk geldiğine dikkat çekti.

Saldırıların birkaç haftadır Şam'da yoğunlaşmasının ardından Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad'ın kendisine bağlı özel birlikleri başkente çektiğini hatırlatan site, 'Sabırsız Aslan'ın, Esad'ın manevra alanını daha da daraltacağını vurguladı.


Rusya ve İran'a mesaj


DEBKAfile'a göre NATO tatbikat, Esad'ın destekçileri olan İran ve Rusya'ya da kuvvetli bir mesaj niteliği taşıyor.

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