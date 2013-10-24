NATO ve Rusya Suriye Barış Konferansı için anlaştı



NATO, Rusya ile uluslararası Suriye Barış Konferansı için mutabakata vardı. NATO da 'Suriye'de askerî çözüm görmediğini' ilan etti. İki taraf arasında 'füze savunma sistemleri' konusundaki anlaşmazlık ise giderilemedi.

NATO Savunma Bakanları Zirvesi'nin ikinci gününde NATO-Rusya Konseyi gerçekleşti ve burada başta Suriye olmak üzere Ortadoğu konuları ele alındı. Suriye konusunda her iki taraf da gelecek ay içerisinde bir uluslararası konferans olması gerektiği konusunda hem fikir. Suriye'de askerî çözüm görmediklerini belirten NATO Genel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen, Birleşmiş Milletler’in kimyasal silahların devri ve imhasına yönelik kararının uygulanması için Rusya ile işbirliği yapacaklarını ifade etti.

Füze sistemlerinde uzlaşma yok

Füze savunma sistemleri konusunda birlikte çalışmak adına henüz bir yol bulamadıklarını açıklayan Rasmussen, bu mesele için daha direk ve daha açık tutum içerisine girilmesi gerektiğini vurguladı.

Terör saldırsına kınama

Rusya'da meydana gelen otobüs saldırısını da sert şekilde kınayan NATO Genel Sekreteri, terörle mücadelede Rusya ile işbirliğine devam edeceklerini anlatarak geçen ay Polonya, Rusya ve Türkiye hava sahasında pilotların gerçekleştirdiği egzersiz çalışmasını örnek gösterdi. Bu egzersiz terör eylemleri için olası sivil uçak kaçırma olaylarına karşı yapılmıştı.

Afganistan konusunda işbirliğinin devam ettiğini ve alanda çalışmak üzere teknisyenlerin yetiştirildiğini anlatan Rasmussen, bu konuda da şeffaflığın her şeyden önemli olduğuna dikkat çekerek, birlikte yapılan çalışmaların daha etkili olabilmesi için daha fazla şeffaflık için uğraştıklarını söyledi.

'Rus sistemleri' sorusu yanıtsız kaldı

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Çin füzeleri meselesine ilişkin çarşamba sabahı 'NATO hassassa önce bazı müttefiklerde bulunan ve henüz envanteri yapılmamış Rus füze ve sistemlerini çıkarsın' açıklamasında bulunmuştu. Zirve sonunda yapılan basın toplantısında Deutsche Welle'nin söz konusu açıklamaya tepkisinin ne olduğu sorusunu ise Rasmussen şöyle yanıtladı:

"Askerî ekipman alımı milli kararlardır ve Türkiye de kendi kararını verecek. Bizim perspektifimizden önemli olan müttefik ülkelerin ekipmanının birlikte de kullanılabilir olmasıdır. Tüm müttefiklerimizin bu konunun önemine vakıf olduğundan benim şüphem yok."