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Dünya

Suriye Barış Konferansı'nın tarihi belli oldu

Suriye Başbakan Yardımcısı Kadri Cemil, uluslararası konferansın 23-24 Kasım tarihlerinde düzenlenmesinin planlandığını açıkladı

17 Ekim 2013 15:12

 

Suriye, aylardır tarihi belirlenmeye çalışılan barış konferansı için tarih verdi. Suriye Başbakan Yardımcısı Kadri Cemil, Cenevre’de düzenlenecek konferans için 23-24 Kasım tarihlerinin öngörüldüğünü belirtti.

Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad rejimiyle, yaklaşık üç yıldır çatışma halinde olduğu muhaliflerin bir araya geleceği Suriye Barış Konferansı için ilk kesin tarih verildi.

Suriye Başbakan Yardımcısı Kadri Cemil, aylardır ertelenen uluslararası konferansın 23-24 Kasım tarihlerinde düzenlenmesinin planlandığını açıkladı.

Cemil, ‘Cenevre 2’ adı verilen konferansın tarihini, Moskova’da düzenlenen basın toplantısında açıkladı.

Rusya ve ABD’nin öncülüğünde düzenlenecek konferans için Mayıs ayından bu yana tarih belirlenememişti. Konferansın, en geç Aralık ayında düzenlenmesi planlanıyordu.

 

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