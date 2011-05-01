-NATO SÖZCÜSÜ: HABER HALA DOĞRULANMADI BRÜKSEL(A.A) - 01.05.2011 - NATO'nun Brüksel'deki sözcüsü Carmen Romero, Libya hükümetinin, NATO'nun hava saldırısında Kaddafi'nin yakınlarının öldüğü yönündeki açıklamasının hala doğrulanmadığını bildirdi. Romero, saldırıda, askeri bir komuta kontrol binasını hedef aldıklarını, hiçbir bireyin hedeflenmediğini söyledi. NATO güçlerinin gece düzenlediği hava saldırısında, Libya lideri Muammer Kaddafi'nin en genç oğlu Seyfül Arab Kaddafi ile 3 torununun öldüğü belirtilmişti. Rusya, Libya lideri Muammer Kaddafi'nin bir oğlu ve 3 torununun NATO'nun hava saldırısında ölmesini kınayarak, saldırıyı "aşırı güç kullanımı" sözleriyle değerlendirdi. Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, NATO'nun, İttifak'ın Kaddafi ailesinin üyelerini hedef almadığı yönündeki açıklamalarının şüphe uyandırdığı belirtilerek, "orantısız güç kullanmanın, kötü sonuçlar doğuracağı ve masum sivillerin ölmesine neden olacağı" ifade edildi. Bakanlık, "derhal ateşkes ilan edilmesi ve ön koşullar olmadan siyasi anlaşma sürecinin başlatılması" çağrısında bulundu.