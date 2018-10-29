NATO: Silah kontrolü konusunda Rusya ile etkili anlaşmalar yapmak istiyoruz

NATO Genel Sekreteri Yardımcısı Rose Gottemoeller, silahların kontrolü konusunda Rusya ile diyalogdan ve etkili anlaşmalar yapmaktan yana olduklarını söyledi.

ABD'nin Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan (INF) çekilme kararı alması sonra NATO'nun Rusya'yla bu alandaki işbirliğine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Gottemoeller, İttifak'ın Moskova yönetimiyle diyaloğu devam ettirmek istediğinin altını çizdi.

İzlanda'nın başkenti Reykjavik'te konuşan Gottemoeller, "NATO ülkelerinin devlet ve hükümet başkanları, temmuz ayındaki zirvede Rusya'nın yükümlülüklerini yerine getirmemesinden ciddi endişe duyduklarını ifade etti. Tüm müttefikler, ABD'nin anlaşmaya tam olarak uyduğunda ancak Rusya'nın tutumunun sorun oluşturduğunda mutabık" dedi.

"NATO, silahların kontrolünden yana ancak bunun etkili olabilmesi için, silah kontrolü anlaşmasına tüm ülkeler tarafından uyulmalı" diye devam eden Gottemoeller, Rusya'yla görüşmelerin devam etmesini istediklerini vurguladı.

Rusya-NATO Konseyi 31 Ekim'de toplanacak

Rusya'nın NATO Daimi Temsilciliği, Rusya-NATO Konseyi'nin yeni toplantısının 31 Ekim'de yapılacağını duyurdu.

Daimi temsilcilikten yapılan açıklamaya göre toplantıda askeri güvenlik sorunlarının, askeri ve siyasi gerilimin düşürülmesi için tehlikeli olayların önlenmesi konusunun ve Avrupa'nın güvenliğine ilişkin diğer güncel meselelerin konuşulacağı ifade edildi.