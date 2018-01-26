T24 LogoT24 Logo
Gündem

NATO savaş gemileri Sinop'a demir attı

Esra AKSU/SİNOP, (DHA) -  KAREDENİZ'de bulunan NATO'nun daimi deniz görev gruplarından Türkiye, İngiltere ve Romanya'ya ait savaş gemileri Sinop Limanı'na demir attı

26 Ocak 2018 20:57

Esra AKSU/SİNOP, (DHA) -  KAREDENİZ\'de bulunan NATO\'nun daimi deniz görev gruplarından Türkiye, İngiltere ve Romanya\'ya ait savaş gemileri Sinop Limanı\'na demir attı.
Karadeniz\'de bulunan İngiltere Deniz Kuvvetlerine ait HMS Enterprise H 88, Türkiye Deniz Kuvvetlerine ait TCG Akçay M-265 ve Romanya Deniz Kuvvetlerine ait ROS LT LUPU Dinescu isimli savaş gemileri Sinop\'a gelerek limanda bulunan iskeleye demir attı. 4 gün kette kalacak olan savaş gemileri kısa sürede vatandaşların dikkatini çekerken polis ekipleri tarafından da bölgede güvenlik tedbirleri alındı. Bazı vatandaşlar cep telefonlarının kameralarıyla savaş gemilerini görüntüledi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Esra AKSUSİNOP DHAKAREDENİZNATOTürkiyeRomanyaSinop LimanıKaradenizDeniz KuvvetlerineHMS EnterpriseTürkiye Deniz KuvvetlerineTCG Akçay M265Romanya Deniz KuvvetlerineROS LT LUPU DinescuSinopBazıFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İmamoğlu kayak tatili için "Benim tarzım bu, toplum da buna...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24