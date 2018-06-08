NATO Rusya'ya karşı yeni önlemler alacak

NATO üyesi ülkelerin savunma bakanları, ittifakla ilgili alınacak yeni önlemleri ve savunma harcamaları gibi konuları masaya yatırmak üzere Perşembe günü Brüksel'de bir araya geldi.

Bakanların, ittifakın Rusya'nın başını çektiği yeni tehditler karşısındaki hareket kabiliyetini geliştirme amaçlı yeni önlemler alması gündemde.

Görüşmeleri iki gün sürecek bakanların, "Four Thirties" (Dört Otuzlar) isimli yeni bir inisiyatife onay vermesi bekleniyor. Sözkonusu inisiyatif kapsamında NATO bünyesinde 30 kara taburu, 30 hava filosu ve 30 savaş gemisinin 30 gün içerisinde harekata hazır hale getirilmesi mümkün olacak. İnisiyatif, 30 bin birlik, 300 uçak ve en az 30 savaş gemisi ve denizaltıyı kapsayacak.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Perşembe günü konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Stoltenberg, "Kestirilmesi daha zor hale gelen bir dünyada, doğru yerlerde doğru güçlere sahip olduğumuzdan emin olmalıyız" dedi. Stoltenberg daha önce "İhtiyaç halinde hızlıca konuşlandırılabilmeleri için NATO silahlı kuvvetlerinin harekata hazırlığını artırmak için farklı tedbirleri tartışıyoruz" demişti.

"NATO korkmuyor"

Bakanların görüşmeler kapsamında Almanya'nın Ulm ve ABD'nin Norfolk kentlerinde kurulması planlanan yeni komuta merkezlerine resmi olarak yeşil ışık yakması bekleniyor. Sözkonusu merkezlerde bin 200'ü aşkın yeni personel istihdam edilecek.

"NATO komuta yapısını geleceğin getireceği zorluklara adapte ettiklerini" söyleyen Stoltenberg, "NATO korkmuyor ancak NATO uyum sağlamak zorunda. Ve NATO tarihteki en başarılı ittifak olarak kalmaya devam etmemizi sağlamak zorunda" şeklinde konuştu.

Savunma bakanlarının gündemindeki olası önlemler, resmi olarak gelecek ay NATO liderler zirvesinde su yüzüne çıkacak.

Almanya yüzde iki kuralının arkasında

Bakanların aynı zamanda üye ülkelerin savunma harcamalarını da masaya yatırmaları bekleniyor. Donald Trump'ın başkanlığa seçilmesiyle birlikte ABD, Almanya’nın başını çektiği Avrupa ülkelerine savunma harcamalarını artırma çağrısında bulunmuştu.

Perşembe akşamı katıldığı toplantıda Stoltenberg, 2018 yılında Avrupalı müttefikler ve Kanada'nın savunma harcamalarının ilk tahminlere göre yüzde 3,82 artacağını söyledi. 2017'de bu oran yüzde 5,21 olmuştu. Stoltenberg, Avrupalı NATO ortakları ve Kanada'nın savunma harcamalarının son dört yılda sürekli olarak arttığını kaydetti.

Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen, Perşembe günü, Almanya'nın NATO'nun üye ülkelerin gayri safi milli hasılalarının yüzde 2'sini savunmaya harcamaları yönündeki hedefini tamamıyla desteklediklerini söyledi. Berlin'in bu yönde ilerleme kaydettiğini dile getiren von der Leyen, ülkesinin aynı zamanda NATO bünyesinde en fazla asker sağlayan ikinci ülke olduğunun da altını çizdi.

Temmuz'daki zirve son dönemde giderek tırmanan ABD-AB geriliminin gölgesinde gerçekleşecek. Trump'ın İran nükleer anlaşmasından çıkması ve AB ülkelerinden ithal edilen çelik ve alüminyuma ek gümrük vergisi getirme kararı, transatlantik ilişkileri germiş bulunuyor.

ABD ile Avrupalı müttefikleri arasında "farklar olduğunu" kabul eden NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, "Sanırım tarihten görüp öğrendiğimiz şey, NATO'nun çekirdek görevimiz etrafında birleşeceği ve birbirimizi korumak için kollektif savunma ve caydırıcılık sağlayacağıdır" dedi.

Son yıllarda NATO, Kırım'ın ilhakının ardından giderek daha yoğun biçimde tehdit olarak algıladığı Rusya'ya karşı savunma kabiliyetlerini artırma yönünde çeşitli önlemler almış bulunuyor.

dpa/BÜ,GY

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