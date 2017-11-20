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Dünya

NATO: Rusya'nın siber saldırıları arttı

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 20 Kasım (DHA) – NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO’nun Rusya’dan gelen ve sürekli olarak değişen siber tehditlere sürekli olarak adapte olmak zorunda kaldığını belirtti

20 Kasım 2017 13:02

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 20 Kasım (DHA) – NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO’nun Rusya’dan gelen ve sürekli olarak değişen siber tehditlere sürekli olarak adapte olmak zorunda kaldığını belirtti.
CBC radyosuna konuşan Stoltenberg, ”Rusya, demokratik kurumlarımıza duyulan güveni baltalamak üzere sosyal ağları ve sanal ortamı kullanıyor. Bu sürekli olarak gelişen bir tehdit ve buna adapte olmak zorundayız” dedi.
NATO’nun buna karşı siber güvenlik kuvvetlerini pekiştirdiğini dile getiren Stoltenberg ”Son dönemde siber korsanlar NATO askerlerinin cep telefonlarına eskiye göre daha sık saldırı düzenlemeye başladılar. Eskiden siber saldırı hedeflerinin çoğu NATO güzergahlarıyken şu an bu tür saldırıların artan sayısı askerlerin cep telefonlarına yapılıyor” dedi.

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