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Dünya

NATO: Rusya ayrılıkçı güçlere top ve tank gönderiyor

NATO Rus ordusunun Ukrayna topraklarında hükümete karşı savaşan isyancı güçlere yardım ettiğini gösteren uydu resimleri yayımladı

29 Ağustos 2014 02:04

NATO adına açıklama yapan Tuğgeneral Niko Tak binden fazla Rus askerinin Ukrayna topraklarında bulunduğunu, bu askerlerin isyancı güçlere yardım ettiğini ve onlarla birlike savaştığını söyledi.

BBC Türkçe'nin haberine göre, Niko Tak son iki haftada "Rusya'nın Ukrayna'daki askeri müdahale seviyesinin önemli ölçüde arttığını" söyledi.

Tak "NATO doğu Ukrayna'daki ayrılıkçı güçlere aralarında hava savunma sistemleri, top, tank ve zırhlı personel taşıyıcıların da bulunduğu büyük miktarda gelişmiş silahların gönderildiğini tespit etti. Rusya Ukrayna Ordusu'nun lehine seyreden çatışmanın gidişatını değiştirmek için isyancıları güçlendiriyor ve malzeme sağlıyor" dedi.

 

Rusya, NATO'nın iddialarını reddetti

 

Ancak Rusya'nın AB Büyükelçisi Vladimir Çiznov iddiaları reddetti ve "NATO bu suçlamaları destekleyecek herhangi bir kanıt sunmadı" dedi.

Çiznov Ukrayna topraklarındaki tek Rus askerlerinin geçen hafta yakalanan 10 paraşütçü olduğunu söyledi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel ise Avrupa Konseyi'nin gelecek Cumartesi günkü zirvede Rusya'ya karşı yeni ambargoları ele alacağını belirtti.

Ukrayna Güvenlik Konseyi Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko başkanlığındaki toplantının ardından zorunlu askerlik hizmetine geri dönüleceğini açıkladı.

Başbakan Arseni Yatsenyuk Rusya'nın "Avrupa'da bir savaş başlattığını" söyledi ve uluslararası topluma "etkili adımlar atılması" çağrısında bulundu.

 

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