NATO: Rehineler derhal serbest bırakılmalı

NATO Genel Sekreteri Anders Fog Rasmussen, İspanya'nın başkenti Madrid'e düzenlediği ziyaret sırasında düzenlenen basın toplantısında konuştu.



Hürriyet'in haberine göre, NATO'nun Irak’ta rolü olmadığını vurgulayan Rasmussen, ülkedeki durumu yakından takip ettiklerini ve şiddetin durdurulması için tüm partilere çağrıda bulunduklarını açıkladı.



Rasmussen, sözlerini şöyle sürdürdü, "Kararlı bir şekilde, rehin alma olaylarını da kınıyorum. NATO olarak, rehin alınanların ailelerinin, yakınlarının yanındayız. En kısa zamanda serbest bırakılmalarını istiyoruz. Bu tip bir suçun haklılığını savunacak hiçbir şey olamaz."

NATO, dün Türkiye’nin çağrısı üzerine olağanüstü toplantı düzenlemişti.

ABD’nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Samanta Power da, Turk vatandaşlarının kaçırılmasını kınadıklarını açıkladı ve rehinelerin derhal serbest bırakılması için çağrıda bulundu.

Power, IŞİD’in bölge için büyük bir tehdit oluşturduğunu belirtti.