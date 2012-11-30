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NATO, Türkiye'nin Patriot talebine ne zaman cevap verecek?

NATO Sözcüsü Lungescu, Türkiye'nin Patriot talebi konusundaki kararın ne zaman çıkacağını açıkladı

30 Kasım 2012 19:27

NATO Sözcüsü Oana Lungescu, düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'ye yerleştirilecek Patriot füze sisteminin  "Aylar değil haftalar içinde" Türkiye'ye yerleştirilebileceğini söyledi. Lungesc, Operasyonel komutasının Almanya'daki Ramstein Müttefik Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda olacağını belirtti.

Oana Lungescu, Türkiye'nin NATO'nun askeri kanadına entegre olduğunu ve İttifak'ın siyasi karar organı Kuzey Atlantik Konseyi'nde kararların oy birliğiyle alındığını hatırlattı.
 
NATO Sözcüsü, Türkiye'de çalışmalarını sürdüren NATO askeri heyetinin raporunu tamamlamasının "karar sürecinde önemli bir adım teşkil ettiğini" vurguladı.
 
NATO'nun Türkiye'ye Patriot yerleştirilmesine karar vermesinin ardından katkı yapacak ülkelerin ulusal onay süreçlerinin tamamlanmasının gerekeceğini kaydeden Lungescu, füzelerin "aylar değil haftalar içinde" Türkiye'ye yerleştirilerek operasyonel hale geleceğini bildirdi.
 
Bu arada üst düzey bir NATO yetkilisi, 4-5 Aralık'ta toplanacak NATO dışişleri bakanlarının Patriot füzelerinden duyduğu endişeyi dile getiren Rus meslektaşları Sergey Lavrov'u Türkiye'ye füze yerleştirilmesinin savunma amaçlı olduğu konusunda ikna etmeye çalışacaklarını söyledi.
 
Öte yandan, NATO heyeti, Türkiye'nin talebi üzerine Şanlıurfa'da Patriot Hava Savunma Sistemi'nin kurulması planlanan alanlarda inceleme yaptıktan sonra kentten ayrıldı.
 

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