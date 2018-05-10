NATO Parlamenter Asamblesi Polonya'da toplanacak

Hilal Sarı / İstanbul, 10 Mayıs (DHA) – NATO Parlamenter Asamblesi Bahar Oturumu 25 Mayıs Cuma – 28 Mayıs Pazartesi tarihlerinde Polonya Parlamentosu’nda gerçekleşecek.

Polonya yerel basınına göre Varşova’da Polonya Parlamentosu’nda gerçekleşecek Oturum’a aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 29 NATO üyesi ülkeden 260 kadar meclis üyesi ve müttefik ülkelerden temsilciler katılacak.

Bahar Oturumu’nda uluslararası güvenlik konuları tartışılıyor ve Asamble Komitesi tarafından taslak raporlar hazırlanıyor.