NATO Müttefik Kara Kuvvetleri Komutanlığı önünde protesto

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA) - İZMİR\'de, 15 Temmuz Milli İrade ve Demokrasi Derneği (MİDDER) üyeleri, NATO Müttefik Kara Kuvvetleri Komutanlığı önünde eylem yaptı.

Buca\'da bulunan NATO Müttefik Kara Kuvvetleri Komutanlığı önüne ellerinde Türk bayraklarıyla gelen MİDDER üyesi bir grup, NATO\'nun Norveç\'teki Ortak Harp Merkezi\'nde yapılan \'Trident Javelin\' tatbikatında Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın fotoğraflarının \'karşıt kuvvet liderleri\' arasında gösterilmesine tepki gösterdi. Grup adına basın açıklaması yapan MİDDER Genel Başkanı Serhat Çağ, \"İki kutuplu dünyanın 21. yüzyılın başları itibariyle ABD egemenliğine dönüşmesiyle NATO\'nun görev ve sorumlulukları da başka bir hal aldı. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde her geçen gün daha da gelişen Türkiye, sadece bazı ülkelerin değil NATO gibi askeri kurumların da açık hedefi haline geldi. Geçtiğimiz ağustos ayında Gürcistan\'da düzenlenen NATO tatbikatında brifing skandalı, Rusya ile S-400 anlaşmamızın ardından Türkiye kastedilerek icra edilen \'Doğu\'daki düşmana karşı\' tatbikatı, NATO\'ya yön veren ülkelerin DEAŞ, PKK, PYD ile ilişkileri ve silah yardımları NATO\'nun niyetini açık eden adımlardan bazıları. Son olarak 15 Temmuz\'da karşı karşıya kaldığımız hain darbe girişiminde NATO\'nun işin içinde olduğu defalarca kanıtlandı\" diye konuştu. Çok sayıda kurumun, NATO\'nun ciddi şekilde sorgulanması gerektiği inancında olduğunu dile getiren Çağ, şunları söyledi:

\"Yüzlerce şehidimiz ve binlerce yaralımıza rağmen o gece bu topraklarda dilimize, dinimize, vatanımıza nasıl sahip çıktığımızı tüm dünya gördü; ama bugün gelinen nokta ne NATO\'nun ne de bu yapıya yön veren ülkelerin Türkiye üzerindeki emellerinden vazgeçmediği gün gibi ortada. Eğer dostlarsa dostça davransınlar. Yok, eğer düşmanlarsa bunu da mertçe söylesinler ki biz de ona göre adım atalım. Bizler, NATO olmadan önce de bu kutlu topraklardaydık NATO tarihe gömüldüğünde de burada olacağız. Sayın Cumhurbaşkanı\'mız önderliğinde hükümetimizin NATO\'dan çıkılması talimatı vermesi halinde, Türkiye\'nin 70 ilinde ve yüzlerce ilçesinde örgütlenmiş bir STK olarak bu kararı sonuna kadar destekleyeceğiz. Ülkemizde sadece biz değil, bizim gibi çok sayıda kurum da NATO\'nun ciddi bir şekilde sorgulanması gerektiği inancında. Yakın zaman içinde MİDDER\'in Balkanlar ve Avrupa yapılanmasını da tamamlayacağız. Oralarda da hem 15 Temmuz şehitlerimizi hem de ülkemiz üzerinde oynanan karanlık oyunları ulaşabildiğimiz herkese anlatacağız.\"

Açıklamanın ardından grup, olaysız dağıldı.

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