NATO Libya’ya en büyük hava harekatını düzenledi

T24

Pazartesi’yi Salı’ya bağlayan gece düzenlenen harekatta NATO savaş uçakları başta Libya lideri Muammer Kaddafi’nin sarayı Bab-ül Aziziye olmak üzere en az 15 hedefi vurdu. Harekatta en az üç kişinin öldüğü bildirildi.TSİ 02.00 sularında başlayan harekat yaklaşık yarım saat sürdü. Çok büyük patlamalara ve yangınlara neden olan bombardıman, Bab-ül Aziziye yakınındaki mahallelerde yaşayan Libyalılar arasında büyük paniğe yok açarken, bir görgü tanığı, “Kıyamet gününün geldiğini düşündük” ifadesini kullandı.Libya hükümet sözcüsü Musa İbrahim, “en az üç kişinin öldüğünü ve 150 kişinin yaralandığını” belirtti. İbrahim, “NATO’nun askeri bir garnizonu 12 ile 18 defa hedef aldığını ancak bombardıman sırasında garnizonun boş olduğunu, ölenlerin civarda yaşayan siviller olduğunu” söyledi.Yaralılar, bombardımanın hedefi olan bölgenin yakınlarındaki Zaviye Bulvarı’nda bulunan hastaneye kaldırıldı. Harekatın şiddeti ve Bab-ül Aziziye’ye odaklanmış olması, NATO’nun Libya’da üç aydan beri içinde olduğu açmazdan çıkmayı hedeflediğini gösterdi.Libyalı yetkililer, daha önce NATO’yu Bab-ül Aziziye ve çevresini hedef alarak Kaddafi’yi öldürmeye çalışmakla suçlamıştı.