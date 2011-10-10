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Dünya

NATO: Libya operasyonu başarılı BÜKREŞ (A.A)

10 Ekim 2011 19:09

-NATO: Libya operasyonu başarılı BÜKREŞ (A.A) - 10.10.2011 - NATO Genel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen, hükümetleri savunma bütçelerinde kesinti yapmaya zorlayan ekonomik krize rağmen NATO'nun Libya'da yürüttüğü operasyonun başarılı olduğunu belirtti. Rasmussen, NATO Parlamenter Asamblesi toplantısında yaptığı konuşmada, "Birleşik Koruyucu operasyonunun bu küresel mali kriz bağlamında başarılı olduğunu" belirterek, "bu operasyonun yürütülüş şeklinden çok memnun olduğunu" söyledi ve bir dayanışma örneği olarak nitelendirdi. Rasmussen, ekonomik duruma rağmen, Kanada'yla birlikte Avrupalı müttefiklerin ve bölgedeki partnerlerinin önemli imkanlar sağladıklarını, bunun, Avrupalıları daha fazla sorumluluk üstlenmeye çağıran ABD'nin bu talebine açık bir cevap olduğunu söyledi. Rasmussen, bu operasyonu ABD'nin önemli imkanları olmaksızın yürütemeyeceklerini de söyledi. NATO Genel Sekreteri ayrıca, Afganistan'da güvenliğin sorumluluğunun 2014'e kadar tamamen yerel güçlere devri konusunda "tamamıyla iyimser" olduğunu, bununla birlikte Afgan polisinin eğitimi için "yapacak çok şey" bulunduğunu belirtti. Afgan güçlerinin, nüfusun yüzde 25'inin yaşadığı yedi vilayette güvenlik sorumluluğunu üstlendiğini hatırlatan Rasmussen, Afganistan Devlet Başkanı Hamid Karzai'nin en geç bu ay içinde geçiş sürecinin önümüzdeki dilimini açıklamasını beklediğini belirtti. Genel Sekreter, bu ikinci dilimin ardından Afgan güçlerinin güvenlik sorumluluğu altındaki bölgelerde yaşayan nüfusun oranının yüzde 40 ila 50 olmasını beklediğini söyledi. Rasmussen, Afgan güvenlik güçlerinin, nitelik ve nicelik bakımından gittikçe daha çok becerikli hale geldiğini ve son dönemde meydana gelen bazı olayları mükemmel bir biçimde idare ettiğini vurguladı.

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