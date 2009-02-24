NATO ’kriptoları’ Türk cihaza emanet

TÜBİTAK araştırmacıları, NATO’ya üye ülkeler arasında gizli bilgi ve belgelerin saklanmasında yüksek güvenlik sağlayan cihaz geliştirdi. Tüm testlerden başarıyla geçen, kendi alanındaki tek kripto cihazı ’Güvenli USB Bellek Cihazı’ndan (SIR), NATO’ya da 600 adet gönderilecek.



’Dünyada benzeri yok’



TÜBİTAK’ın Gebze’deki Ulusal Elektronik ve Kriptoloji Araştırma Enstitüsü’nde (UEKAE) görevli elektronik ve haberleşme mühendisi Koray Arıkan, SIR sayesinde bilginin şifreli saklanabildiğini, cihazın kaybolması durumunda bile bellekteki gizli bilgiye ulaşılamayacağını belirtti.



Arıkan, cihazla ilgili şu bilgileri verdi: "Cihaz, bir şekilde açılmaya çalışılırsa içerisindeki gizli bilgiler otomatik olarak siliniyor. Yanlış şifre girilmesi durumunda ya da istenildiğinde, cihaz üzerindeki tek tuşla bilgiler silinebiliyor. Ürün, sahip olduğu güvenlik kabiliyetleriyle dünyada bir ilk olma özelliği taşıyor. Dünyada TÜBİTAK’ın geliştirdiği taşınabilir boyutlarda, yüksek gizlilik dereceli bilgiyi güvenli saklayabilecek türde bir ürün henüz yapılamadı. Böyle bir ürünü geliştirebilmek için pek çok ülke halen uğraş veriyor."

