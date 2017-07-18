NATO: Konya krizinde arabulucu rolde kalacağız

Alman milletvekillerinin Konya'daki NATO üssünde görevli Alman askerlerini ziyaretinin Türkiye tarafından ertelenmesi ile patlak veren gerilimde NATO'dan bir açıklama daha geldi. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in sözcüsü Piers Cazalet, NATO genel merkezinin arabuluculuk rolünü sürdüreceğini vurgulayarak Almanya'dan gelen Türkiye'ye baskı yapılması taleplerini geri çevirmiş oldu.

NATO sözcüsü Brüksel'de yaptığı açıklamada, "iki tarafla da temasta bulunulduğunu" belirterek "konunun hızlı bir şekilde halledilebilmesini umduklarını" söyledi. Cazalet, müzakerelerin hedefinin "her iki taraf için de kabul edilebilir bir ziyaret tarihinin belirlenmesi" olması gerektiğini de belirterek Konya'da konuşlu AWACS keşif uçaklarının başka bir üsse kaydırılmasının şu an gündemde olmadığını vurguladı.

Alman Federal Meclisi Silahlı Kuvvetler Ombudsmanı Hans-Peter Bartels, Konya ile ilgili anlaşmazlıkta NATO'yu Almanya'ya destek vermeye çağırarak Türkiye'nin tavrını değiştirmemesi durumunda NATO üssünün başka bir partner ülkeye nakledilmesi çağrısında bulunmuştu.

"Yeni üs bulunsun" çağrısı

Alman Sosyal Demokrat Parti'nin savunma politikası sözcüsü Rainer Arnold da "Eylül ayındaki Federal Meclis Genel Kuruluna kadar Konya'daki askerleri ziyaret etmek mümkün olmadığı takdirde NATO ile Alman askerlerinin Konya'dan çekilmesi konusunu görüşmemiz gerekir" dedi. Passauer Neueste Nachrichten gazetesine konuşan Arnold, "iş ciddileştiği takdirde derhal tepki gösterebilmek açısından federal hükümetin NATO ile yeni bir üs bulunması için görüşmesi gerektiğini" belirtti.

Alman Meclisi Savunma Komisyonu'na üye parlamenterlerin Pazartesi günü Konya'da görevli Alman askerlerini ziyaret etmesi planlanıyordu. Alman Dışişleri, Cuma günü Meclis Savunma Komisyonu üyelerine Türkiye'nin Pazartesi günü için planlanan ziyareti erteleme ricasını ilettiğini ve yeni bir tarih vermediğini bildirmişti.

Türkiye ertelemeye Almanya'nın 15 Temmuz darbe girişimi ile bağlantılı olarak aranan kişilere iltica hakkı tanımasıyla ilişkilerde yaşanan gerginliği gerekçe göstermişti.

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AFP,dpa/BK,HS