NATO konferansında ‘monşer’ tartışması

Kuzey Atlantik Konseyi Derneği’nin organize ettiği 17. Uluslararası Güvenlik ve İşbirliği Konferansı’na “monşerler tartışması” damga vurdu.



Antalya’da 30 - 31 Ocak arasında düzenlenen konferansta CHP İstanbul Milletvekili Onur Öymen, NATO çerçevesinde diplomatların önemli roller üstlendiğini, Türkiye dahil bazı ülkelerin diplomatlarının görevleri uğruna hayatlarını kaybettiğini anlattı.



Öymen, Başbakan’ın Davos dönüşü emekli büyükelçilere yönelik “monşerler” eleştirisinde bulunmasına gönderme yaparak, “Bazıları ‘Monşerler’ diyerek beğenmiyorlar ama herhalde diplomatların rolünü bilmiyorlar” dedi.



TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı AKP’li Murat Mercan, “Diplomatlar, devlet memurlarıdır. Hükümetlerin siyasetleri çerçevesinde hareket ederler. Beğenmeyen kendisine başka seçenekler bulabilir” diye konuştu. “Diplomatlar, hükümetlerin kuklası değil” karşılığını veren Öymen’in sözleri, salondan büyük alkış aldı.



‘Beğenmeyen diplomat çeker gider’



Öymen, Milliyet’e şunları anlattı: “Diplomatların görevlerini cesaretle, başarıyla yaptıklarını ama bazılarının ‘Monşerler’ diyerek diplomatların rolünü küçümsemeye çalıştıklarını, diplomatların rolünü bilmediklerini söyledim. Sayın Mercan, ‘Hükümetlerin görüşünü diplomatlar uygulamak zorundadır. Beğenirse bunu yapar, beğenmezse çekip gider. Başka iş bulur’ dedi.”



Bir program için Japonya’da bulunan Mercan, Milliyet’e, “O toplantıda diplomatlar için ‘Kabul etmeyenler çeksin gitsin’ diye bir şey söylemedim. Başka alternatifler de var, siyasete atılabilirler’ dedim” diye konuştu.

