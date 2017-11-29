NATO komutanından Taliban’a: Uzlaş, kaybol ya da öl

Hilal Sarı / İstanbul, 29 Kasım (DHA) – ABD’nin ve NATO’nun Afganistan’daki en yüksek generali Taliban’a üç seçeneği olduğunu söyledi: “Uzlaş, kaybol ya da öl”.

Kabil’den bir video konferansıyla Pentagon’daki basın mensuplarına açıklama yapan General John Nicholson terör örgütünün artık ülkedeki savaşı kazanamayacağını söyledi ve Taliban’la uzlaşmanın zaman alacağını belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Ağustos ayında Güney Asya politikalarını duyurmasının ardından Taliban yöntem değiştirerek gerilla taktiğiyle savaşmaya karar vermiş, vur-kaç ve intihar saldırıları gerçekleştirmişti.

Baskı altında Taliban’ın kazanamayacağını söyleyen Nicholson, teröristlerin üç seçeneği olduğunu, uzlaşabileceklerini, kaybolmalarını ya da öleceklerini dile getirdi. Generalin verdiği bilgilere göre Afganistan’da insanların yüzde 90’ı ülkenin tekrar Taliban iktidarına dönmesini istemiyor.

ABD’nin bölgeye hava yoluyla gönderilen mühimmat hacmini üç katına aktardığını belirten general, IŞİD’e karşı süren mücadelenin başarıyla sona yaklaşmasının ardından Afganistan’a daha fazla askeri mühimmat gelmesini beklediklerini söyledi. (Fotoğraf)