NATO kışlası önünde Türk bayraklı protesto

Mehmet GÜNEY / İZMİR, (DHA)- TÜRK Silahlı Kuvvetleri\'nin, Afrin\'e yönelik sürdürdüğü Zeytin Dalı Harekatı\'nda şehit olan Tankçı Teğmen Muhammed Cihangir Çubukçu\'nun baba ocağının karşısındaki NATO kışlasının duvarına Türk bayrakları asılması üzerine, Amerikalı nöbetçi subayın bayrakları indirtmek istediği öne sürüldü. Bunun üzerine bugün akşam saatlerinde NATO kışlasının önünde toplanan kalabalık olayı protesto ederken, AK Parti İzmir İl Başkanı Bülent Delican konuyla ilgili basın açıklaması yaptı.

Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin, Suriye\'de Afrin\'e yönelik sürdürdüğü Zeytin Dalı Harekatı\'nda, PKK/YPG\'li teröristlerin düzenlediği saldırıda şehit olan Tankçı Teğmen Muhammed Cihangir Çubukçu\'nun ailesinin Buca\'daki evine dün gece saatlerinde taziye için gelen vatandaşlar caddeyi Türk bayrakları ile donattı. NATO Müttefik Kara Kuvvetleri Komutanlığı\'nın yer aldığı Orgeneral Vecihi Akın Kışlası\'nın duvarına da asılan Türk bayraklarını, iddiaya göre Amerikalı nöbetçi subayın gece indirtmek istediği öne sürüldü. Bunun üzerine bugün akşam saatlerinde şehidin baba ocağı önünde toplanan vatandaşlar, olayı protesto etmek için Orgeneral Vecihi Akın Kışlası\'nın duvarına Türk bayrakları astı. Sık sık \'Şehitler ölmez vatan bölünmez\' sloganları atan kalabalığa caddeden araçlarıyla geçen vatandaşlar da korna çalarak destek oldu. Olayla ilgili AK Parti İzmir İl Başkanı Bülent Delican ve Büyük Birlik Partisi İzmir İl Başkanı Erdem Öksüz ortak basın açıklaması yaptı.

Bülent Delican, \"Türkiye Cumhuriyeti\'nin 780 bin metrekaresinin her yerine bu anlı şanlı bayrağımızı asarız\" diyerek şunları söyledi:

\"Bugün Afrin\'de şehit olan Muhammed Cihangir Çubukçu kardeşimizin evinin önündeyiz. Şehidimizin ailesi Urfa\'da. Şehit kardeşimiz yarın orada toprağa verilecek. Biz dün şehit evinin önünde bayrak asarken bazı sıkıntılar olduğunu duyduk. Bugün özellikle buradayız çünkü Türkiye Cumhuriyeti\'nin 780 bin metrekaresinin her yerine biz bu anlı şanlı bayrağımızı asarız ve buna kimse müdahale edemez. Bugün de özellikle AK Parti ve Büyük Birlik Partisi teşkilatı olarak bütün sokağı Türk Bayrağı ile dalgalandırmaya geldik. Afrin\'deki tüm şehit kardeşlerimize Allah\'tan rahmet diliyorum. Milletimizin topyekun arkasında olduğu askerlerimizden bir tanesinin şehit evinin karşısında birileri güya bayrak astırmayacaksa biz bunun hesabını sorarız ve o bayrağı da her yere asarız.\"

Kalabalık, basın açıklamasının ardından hep birlikte İstiklal Marşı okuduktan sonra olaysız dağıldı.

Öte yandan konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmazken, Türk bayrakları NATO kışlasının duvarlarında asılı halde duruyor.

FOTOĞRAFLI