NATO karargahında çalışan bir kişide ve ailesinde Koronavirüs tespit edildi

NATO'nun Belçika'nın Mons kentindeki Avrupa Müttefik Kuvvetleri Yüksek Karargahı'nda (SHAPE) çalışan bir kişi ve ailesinde yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve şimdiye kadar neredeyse 3 bin kişinin ölümüne sebep olan yeni tip Koronavirüs, NATO karargahında çalışan bir kişide ve ailesinde görüldü. Karargah çalışanı ile ailesi olan bu kişiler, SHAPE'e giriş yapmadan karantinaya alındı.