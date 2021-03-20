NATO Karadeniz'de tatbikat başlattı; Rusya filosundaki tüm denizaltıları konuşlandırdı

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Rusya, NATO'nun bölgede tatbikatlarını başlatmasıyla birlikte Karadeniz Filosu'ndaki tüm denizaltıları konuşlandırdı.

Filonun başındaki İgor Osipov, RIA Novosti'ye yaptığı açıklamalarda, "Karadeniz Filosu'ndaki tüm denizaltılar görevlerini üssün dışında yürütüyor" dedi.

Osipov, üste hiç denizaltı kalmadığını ifade etti.

Karadeniz Filosu'nun denizaltılarından sorumlu olan Kaptan Anatoli Varoçkin, bu durumun daha önce hiç yaşanmadığını ifade etti.

Rusya denizaltıları, NATO'nun Karadeniz'de 18 NATO savaş gemisi, 10 uçak ve 2 bin 400 asker ile Romanya liderliğindeki "Deniz Kalkanı 21" tatbikatlarını başlatmasının ardından konuşlandırdı.